Azincourt Energy per iniziare l’esplorazione del progetto al litio di Big Hill

Azincourt Energy ha dichiarato che avvierà un programma di esplorazione estiva presso il progetto al litio di Big Hill, situato nel sud di Terranova, in Canada.

Il progetto Big Hill litio è una proprietà di esplorazione di 7.500 ettari per litio, cesio e tantalio (LCT).

Si trova all’interno del complesso Burgeo Plutonic e si possono vedere diverse dighe granitiche che tagliano il granito Burgeo. Dighe di pegmatiti a grana grossa larghe oltre 2 m e lunghe 20 m si trovano a sud della proprietà e dovrebbero trovarsi nelle licenze di esplorazione a Big Hill.

Piani di esplorazione estiva

Ad oggi, nessun lavoro di esplorazione storica per il litio è stato condotto sulle licenze di Big Hill. Il programma iniziale sul campo per il progetto Big Hill sarà suddiviso in diverse fasi.

La prima fase si concentrerà su:

Acquisizione satellitare ad alta risoluzione Mosaico di immagini Vivid Standard da 30 cm, precisione CE90 da 5 m, 4 bande (BGRN), ottimizzato per il cloud.

Mappatura di telerilevamento di pegmatiti utilizzando immagini Sentinel per generare bersagli aggiuntivi.

L’esercitazione di verifica a terra supportata da elicotteri si è concentrata su geofisica ad alta priorità, immagini satellitari e obiettivi di telerilevamento.

La prima fase dovrebbe iniziare da metà a fine luglio. La Fase 2 seguirà i risultati della Fase 1 e gli eventuali ulteriori obiettivi che verranno stabiliti.

“Siamo entusiasti di essere operativi e iniziare un importante lavoro di esplorazione a Big Hill”, ha affermato il vicepresidente dell’esplorazione Trevor Perkins.

Perkins ha osservato che l’area è in gran parte inesplorata per il litio e la vicina scoperta di Kraken evidenzia il potenziale per altri depositi di litio e non può essere trascurata.

Su Azincourt Energia

La Società ha stipulato un accordo definitivo di opzione di proprietà con Atlantis Battery Metals per un interesse fino al 75% in tre licenze di esplorazione che coprono 300 crediti minerari contigui situati nella provincia di Terranova noti collettivamente come il progetto Big Hill litio. Atlantis Battery Metals Corp. agirà in qualità di operatore del progetto durante il periodo di opzione.