Azioni immobiliari cinesi in rialzo dopo la ripresa dei progetti – Prensa Latina

Questa è la prima volta in diverse settimane che la società ottiene stimoli nel mercato azionario, e la reazione arriva anche dopo aver pagato gli interessi su obbligazioni “esterne” venerdì scorso per 83,5 milioni di dollari, evitando così il fallimento ufficiale.

Nonostante queste notizie incoraggianti, è stato anche appreso che Hong Kong lunedì ha aperto un’indagine sui rapporti finanziari di Evergrande emessi il 31 dicembre 2020 e il precedente 30 giugno, dopo aver riscontrato alcune incongruenze.

Il 21 ottobre, la società immobiliare con sede a Shenzhen è tornata alle negoziazioni dopo quasi tre settimane dall’uscita dal mercato finanziario, ma le sue azioni sono crollate del 12,5 percento dopo che è diventato noto il fiasco nelle trattative per vendere la sua controllata di servizi immobiliari.

Anche le azioni della controllata in questione, Evergrande Property Services, sono scese dell’otto per cento.

Il gruppo aveva pianificato di vendere l’unità alla Hopson di Hong Kong per 2,577 milioni di dollari, ma la notte prima ci sono stati disaccordi e le trattative si sono concluse con un crollo.

Attraverso questa operazione, Evergrande ha mirato ad alleviare i suoi problemi di liquidità, che hanno portato a un debito internazionale superiore a $ 300 miliardi e hanno persino influenzato la lenta crescita dell’economia cinese nel terzo trimestre di quest’anno.

Sebbene avrebbe cercato di discutere con i suoi creditori il rinnovo o l’estensione di tutti i debiti, si aspettava che ciò non garantisse che sarebbe stato in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari.

Nonostante le preoccupazioni sul caso Evergrande, il vicepremier cinese Liu He ha osservato che i rischi di mercato rimarranno sotto controllo e non influenzeranno troppo il ragionevole fabbisogno di capitale.

Allo stesso modo, il capo della banca centrale, Yi Gang, ha commentato che in questo caso si prevedono solo inadempienze, la chiusura di alcuni cantieri e l’incertezza sulla puntualità delle consegne delle case prepagate.

In questo contesto, il governo amplierà uno schema pilota per la riforma della tassa sulla proprietà, nel tentativo di contenere la speculazione immobiliare.

mem / ymr