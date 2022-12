Babbo Natale ti ha regalato una mela per Natale? Bene, mentre canti i canti natalizi, ecco le migliori app, giochi e trucchi per il tuo nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e altro ancora.

Se stai leggendo questo articolo, è molto probabile che lo sia Hai un nuovo prodotto da Apple E vuoi iniziare a godertela al massimo. Né è esclusivo per tutti coloro che sono qui da molto tempo: puoi sempre imparare qualcosa di nuovo. Personalmente, dopo quasi 17 anni passati con il marchio giorno dopo giorno, non ho mai smesso di capire le cose.

Nel tempo, ogni dispositivo diventa molto personale. Se sei Nuovo nel mondo delle mele, Ei, tu!. Troverai molti trucchi che l’ecosistema promuove, poiché la connessione e la relazione tra i diversi dispositivi del marchio è uno dei suoi valori principali. Hardware e software sono progettati tenendo conto l’uno dell’altro.

Le migliori app e trucchi per il tuo nuovo iPhone

Cominciamo da lui Principio: Dopo tanti anni che scriviamo sul brand, ve lo raccontiamo in questo articolo Le tredici cose che fanno gli editor di Applesfera quando configurano un iPhone da zero.. È importante sapere come configurarlo dall’inizio e ci sono tre modi: Veloce, comodo e pulito (Nel caso tu provenga da un iPhone precedente).

Sì, lo facciamo Pronto ad andare, la prossima cosa è installare le app su di esso… ma non dobbiamo fermarci qui. C’è una magia in più che possiamo fare per renderlo ancora migliore. Ve lo diciamo qui: I migliori trucchi e app per ottenere il massimo dal nostro nuovo iPhone. Se vuoi un approccio inverso, ci riaffermiamo anche in alcune delle migliori app 12 app in tutto! Lo elimineremo dal nostro iPhone.

La stessa Apple è stata premiata alla fine dello scorso novembre Le migliori app e giochi del 2022 – che può anche essere un’ispirazione durante la ricerca di download. Se questo è quello che vuoi Gioca con il tuo iPhonepuoi avviarlo I tre fantastici giochi di Nada Studio, che abbiamo incontrato prima dell’estate. Qualcosa di più mentale? Qui hai un file Il gioco per iPhone che ha battuto i record di download Quest’anno è molto in stile Wordle.

I migliori trucchi e app per iPad

iPad ha raggiunto un nuovo livello Forza e raffinatezza Ben oltre l’idea del dispositivo originale, progettato esclusivamente per il consumo di contenuti. Primo Buona configurazione del nuovo iPad con i nostri consigli, naturalmente. con quelli 14 app essenziali per iniziare con il tuo nuovo iPadSicuramente troverai un po’ di tutto: office automation, fotoritocco…

Ed è proprio grazie a questo aumento di potenza che l’iPad può sostituire perfettamente un normale PC, se il tuo flusso di lavoro lo consente. Per fare questo, proponiamo ottime idee su Come usare ipad come computer E alcuni fantastici accessori di base (con Il nostro elenco di app per la produttività) non va perso di vista.

Indubbiamente, una delle sorprese di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 è stata forma libera L’app di Apple Condividi e fai brainstorming Funziona benissimo sull’iPad. Hai il coraggio di provarlo sul tuo nuovo dispositivo? Siete Ti aiutiamo a ottenere il massimo da esso.

I migliori trucchi e app per Mac

Non dimenticheremo il Mac, che quest’anno – in assenza di un Mac Pro – ha effettuato il passaggio ai nuovi processori creati da Apple. Ciò ha consentito l’accesso a Una nuova età dell’oro per MacDispositivi ultrasottili, ultrapotenti ed efficienti dal punto di vista energetico. Se ti stai godendo uno di loro in questo momento, te lo dirò in questo articolo Tutto quello che faccio quando avvio un nuovo Mac Dopo tutti questi anni di esperienza.

Se sei nuovo su Mac, devi prima Destra A partire dal Come installare app su mac. Su Applesfera troverai guide di tutti i tipi per la tua quotidianità, come ad esempio utilizzando la cartella utente Quanto a Come eseguire un backup completo del Mac in pochi secondi.

Vuoi vendere il tuo Antica computer ora che ne hai uno nuovo? Bene, ne abbiamo uno Guida passo passo per Formato Mac. E, senza dubbio, un articolo essenziale che devi leggere e conoscere: niente di più, niente di meno 43 hack e tutorial che renderanno il tuo nuovo Mac inarrestabile.

Trucchi e app per Apple Watch, HomePods e AirPods

Come ho detto prima, il ecosistema della mela Ampiamente. Quest’anno, con l’arrivo di Apple Watch Ultra La famiglia si sta allargando, ed è conveniente rivedere questo elenco Le migliori app e trucchi per il nuovo Apple Watch. Indubbiamente, una parte importante dell’Apple Watch sono le sue “complicazioni”: i piccoli “elementi widget” che compaiono sui quadranti. Conoscerli e farne uso sta iniziando a ottenere il massimo dall’orologio, quindi ecco qua 13 app per sfruttare tutte le possibilità.

Per tutti voi che lo lanciate per la prima volta, questo articolo sarà fondamentale: 23 hack e configurazioni essenziali per ottenere il massimo dal tuo Apple Watch. Se il tuo regalo è anche un Apple Watch Ultra, allora dovresti leggere questo Un’analisi approfondita di WorkOutDoors – La migliore app per l’allenamento estremo con Apple Watch.

Se il tuo regalo è un HomePod miniPuoi iniziare a leggere Le idee di Miguel Lopez e imparare dai suoi suggerimenti. E stai attento HomePod mini contiene anche un gran numero di accessori Che ti diverti a casa: come Si tratta di batterie, supporti e basi complementari.

sei tu ora divertiti Chi è nuovo AirPod 3? Eccone alcuni Primi passi attraverso le cuffie Apple. Forse alcuni nuovi AirPod Pro Quanto a AirPod Max? Quindi torneranno sicuramente utili 13 trucchi per ottenere il massimo da esso.

Qualunque sia il prodotto che stai lanciando – o godendo – oggi, è sempre bene avere questi suggerimenti a portata di mano per goderselo al meglio. Noi di Applesfera ti accompagniamo giorno per giorno nel tuo viaggio nel mondo Apple (Come facciamo dal 2006) E ricorda, puoi farlo anche tu Ascolta i nostri due podcastCon ulteriori suggerimenti e informazioni:

Ora non resta che goderti i tuoi nuovi prodotti: grazie per averci scelto per la tua partecipazione Avventure nel mondo delle mele Con noi – e per tutti i visitatori!