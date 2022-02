Babylon’s Fall presenterà una demo su PS4 e PS5 alla fine di febbraio che descriverà in dettaglio come sarà la sua prima battaglia

evoluzione per caduta di Babilonia Si è conclusa qualche settimana fa Dopo essere entrato nella fase d’oro All’inizio dello scorso gennaio e molto presto più utenti potranno provare in anteprima i nuovi PlatinumGames e Square Enix, da quando sono stati annunciati Demo delle nuove versioni di PS4 e PS5 Sarà disponibile dal 25 febbraio.

In questa versione di prova puoi Gioca le prime tavole del gioco, compreso un tutorial su come giocare, ma sarà abilitata anche una modalità multiplayer online per chi preferisce formare gruppi fino a quattro persone. Inoltre, tutti i progressi verranno trasferiti alla versione finale.

In un altro ordine di cose, è stato rivelato caduta di Babilonia Otterremo Il tuo pass battaglia, che si articolerà in una forma gratuita ed una a pagamento. Nel primo caso, gli utenti potranno accumulare punti battaglia completando le missioni, che daranno accesso a miglioramenti per ottenere più punti esperienza e denaro del solito.

Da parte sua, la versione a pagamento verrà sbloccata solo con la valuta di gioco, pagare 1000 Garaz, nel qual caso quello che farai sarà sbloccare nuovi oggetti cosmetici, emoji, effetti vittoria e altri oggetti simili. Intero Dal 25 febbraioè il giorno in cui inizia questa prima stagione chiamata Eternal Tower, che rimarrà attiva fino al 31 maggio.

Tra un paio di settimane, chi preferisce giocare su console potrà vedere che aspetto ha Caduta di Bailonmentre chi sceglierà di ottenere la versione definitiva dovrà aspettare fino a 3 marzoOggi sarà in vendita su PS4, PS5 e PC.