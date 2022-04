Babylon’s Fall scende al di sotto di 10 giocatori simultanei su Steam

Sembra che caduta di Babilonia non riesco ad alzarmi un mese dopo il primo spettacolo; Già al suo apice, la sua accoglienza è stata piuttosto tiepida ed è stato evidente nel numero di giocatori simultanei che ha segnato su Steam, poiché Ho appena ottenuto più di 650 personema nel tempo un gioco Square Enix S Platino Il pubblico sta perdendo a un ritmo allarmante ed è persino arrivato Scende a meno di 10 giocatori alla volta nell’ultima settimana.

Come possiamo vedere nel grafico di grafici a vaporepubblico caduta di Babilonia È caduto 8 giocatori contemporaneamente lo scorso martedì 13 aprile. È il numero più basso che questo titolo abbia registrato dal suo lancio il 3 marzo, anche se di solito non ha dati molto migliori: al momento in cui scriviamo, vengono mostrate 87 persone registrate che giocano caduta di Babilonia tutto il mondo Il picco massimo nelle ultime 24 ore è stato di 120 persone A vaporeL’unica piattaforma di distribuzione digitale per PC che ha.

scarso rendimento caduta di Babilonia Ciò non si riflette solo nei suoi dati bassi per i giocatori simultanei su Steam, ma si riflette anche nelle note analitiche pubblicate dai media specializzati: in Metacritico lui ha punteggio medio 40 Per la versione PS5 e 46 per la versione PC, mentre la versione PS4 non ha analisi sufficienti per creare una media (anche se l’unica versione che ne ha indica 40).

Sembra che i responsabili del progetto ignorino questa accoglienza e ne rimangano convinti La caduta di Babilonia non è in pericolo. Come è stato recentemente riconosciuto, Il gioco continua a essere sviluppato e non hanno in programma di ridurne le dimensioni: La seconda stagione è quasi pronta per il suo arrivo e la terza è in arrivo. Tutto questo sì Alimentato dai commenti della community. Al momento è in corso un evento a tempo limitato In collaborazione con Giogo: automaticoanche se sembra che anche un brand così amato non sia riuscito a far rivivere questo gioco come servizio.

caduta di Babilonia lei t Disponibile su PS5, PS4 e PCSebbene Da settembre può raggiungere altre console.