Backup WhatsApp da Android a iPhone

L’opzione verrà rilasciata gradualmente con tutti i dispositivi, poiché attualmente è disponibile solo per i dispositivi Samsung.

Per anni, WhatsApp non ha consentito il trasferimento delle chat di sicurezza dal telefono Android all’iPhone, quindi gli utenti hanno dovuto accettare di perdere i backup quando si cambia dispositivo.

Qualcosa è rimasto in passato, poiché è stato annunciato che il trasferimento dei dati potrebbe effettivamente essere implementato, sì, principalmente solo per i nuovi telefoni pieghevoli introdotti Samsung: Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

Come convertire

Come accennato in precedenza, questa opzione è abilitata solo per i dispositivi Samsung, ma verrà rilasciata gradualmente sul resto dei dispositivi, fino al raggiungimento dell’universalità.

Ecco come questo trasferimento può essere effettuato in primo luogo utilizzando l’applicazione SmartSwitch Samsung , che utilizzando il cavo, è necessario scegliere l’applicazione ed eseguire il backup.

Una mossa davvero semplice e veloce che mette fine ad anni di attesa in modo da non perdere le conversazioni se cambi squadra con Android un iPhone.

Va ricordato che con questo puoi trasferire video, foto, audio e tutto ciò che hai nel file.