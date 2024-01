Badosa: “Non sono mai stato così felice di rientrare a inizio anno”

Lo ha affermato la tennista spagnola Paula Badosa Mi sento “eccitato” per iniziare l’annoCosa che farà nel torneo di Adelaide, dopo non aver potuto giocare nella seconda metà del 2023 a causa di una frattura da stress alla colonna vertebrale.

“Non ero troppo entusiasta di tornare per iniziare l'anno. Voglio tornare al mio livello il più presto possibile. So che all'inizio sarà difficile, sono passati diversi mesi senza giocare”, ha detto durante la giornata mediatica dell'evento che segnerà il suo ritorno in campo.

Badosa (26 anni), attualmente al 68esimo posto nel ranking WTA, ha parlato del problema fisico che ha subito: “È un infortunio che non puoi controllare molto. All'inizio pensavo che se mi fossi sottoposto a lunghe ore di trattamento mi sarei ripreso più velocemente, ma poi ho capito che era solo un problema Sii paziente e lascia che guarisca da solo.“.

“È stato un processo molto lento. È stato molto difficile accettare tutto questo, soprattutto a livello mentale, perché come dico sempre, amo giocare a tennis e amo competere”. All'improvviso, un giorno ho dovuto fermarmi completamente e sono dovuto rimanere sul divano, quindi immagina quanto fosse noioso“, ha espresso. Allo stesso modo, ha osservato: “Penso che forse adesso Apprezzerei essere un po' di più in ogni torneo, in ogni partita, in ogni turno Lascialo giocare. “Sono così entusiasta di essere di nuovo qui.”

