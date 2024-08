Baez ha subito una dura battuta d’arresto al suo debutto nell’ATP 250 a Winston-Salem

Martedì scorso l’argentino ha avuto una prestazione più che inquietante Sebastiano Baez (21 gradi) dentro Winston SalemATP250Questa è la competizione nella quale ha difeso il titolo e l’ha iniziata come candidato alle primarie, perdendo 6-3 e 6-4 contro il croato. Korek Borna (87 gradi) nel tuo Prima.

Baez è caduto per la nona volta al suo debutto nel 2024, e quarto nella categoria ATP 250. Agenzia per la protezione dell’ambiente

Alla sua terza occasione di conservare il titolo in questa stagione, dopo aver fallito in semifinale a Cordoba e nei quarti di finale a Kitzbuhel, il 23enne giocatore di Buenos Aires, che ha recentemente partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, non è riuscito imporre i suoi favoritismi ai concorrenti. Cemento americano dove Non ha mai trovato la versione migliore di se stesso Contro l’ex n. 12 e n. 27 del mondo e campione del torneo di Cincinnati 2022, con un totale 62% dei punti guadagnati con la prima di servizio, UN Punto di rottura Calcestruzzo E Sono state concesse tre pause In 81 minuti Nella corte centrale.

Così, il protetto di Sebastian Gutierrez, che ha goduto del suo apice nella tournée sudamericana sulla terra battuta, ha segnato… 21sì Sconfitta nel calendario attuale, nona all’esordioDopo Brisbane, Adelaide, Miami, Monte Carlo, Barcellona, ​​Queens, Eastbourne, Wimbledon e Perderà 240 punti in classificafino a Classifica 23.

In questo modo il versatile destriero arriverà in un clima di incertezza verso US Openche è il momento in cui inizierà come uno dei 32 pre-testa di serie, presentandosi Terza occasione Nel tabellone principale, dopo aver perso al primo turno nel 2022 e al terzo nel 2023.