Bagnaia cercherà di migliorarsi al via della gara, che prende il via in Giappone

Il convoglio della Coppa del Mondo si sposta a Gran Premio del Giappone MotoGP 2024Mentre la lotta per il titolo mondiale continua con stile. Sia Pico Bagnaia che Jorge Martin hanno ancora delle opzioni per vincere il titolo della massima classe della MotoGP, anche se l’italiano è dietro allo spagnolo dopo l’ultimo evento in terra asiatica.

Il pilota del team ufficiale Ducati ha visto Come il suo rivale ha ottenuto la vittoria nel Gran Premio dell’IndonesiaMa la differenza tra loro è così piccola che anche il minimo errore potrebbe essere decisivo per l’esito della battaglia. Ritiene quindi di dover prestare attenzione alle condizioni, inoltre il meteo può giocare un ruolo decisivo durante le sessioni del fine settimana a Motegi.

Prima di entrare GP24“Il Giappone è una delle mie destinazioni preferite, quindi sono molto felice di correre qui questo fine settimana. Rispetto all’Indonesia, le condizioni meteo e della pista saranno completamente diverse, e c’è anche la possibilità che piova, quindi sarà così .” È importante essere preparati per ogni situazione.

Il campione del mondo ha proseguito: “Lavoreremo duro per migliorare la nostra competitività nelle prime fasi di gara, dato che domenica scorsa abbiamo sofferto un po’, sono pronto ed entusiasta di tornare in pista”.

Dal canto suo, la compagna, Ena Bastianini Terzo nella classifica generale dietro ai dominatori assoluti della stagione in corsocercherà di ribaltare la sorte dopo l’incidente della scorsa settimana: “Sono felice di tornare subito in pista e di lasciarmi alle spalle domenica scorsa. Erano due anni che non correvo in Giappone, ma mi è sempre piaciuto la pista di Motegi e ultimamente siamo stati veloci su quasi tutti i circuiti.

L’altro dirigente della squadra italiana ha detto: “Il gap in campionato sta aumentando, ma non è ancora matematicamente impossibile. Sarà importante mantenere la concentrazione in queste ultime gare, fare del nostro meglio e spingere sempre il più possibile”. Di quelli di Borgo Panigale.

