Baldy Relief: basta un colpo e sarà contro l’Athletic

Alejandro Balde ha seminato il panico nella trasferta blaugrana. Il difensore ha avuto uno scontro violento con Thierry nel primo tempo, finendo per essere colpito e lamentarsi della parte posteriore della coscia. Questo è stato il primo allarme per i tecnici, ma dopo le cure il giocatore si è seduto zoppicando, ma ha continuato a giocare anche successivamente senza grossi problemi. Tuttavia, al 60′, Balde cade, mostrando chiari segni di impotenza. In quel momento, l’ombra del grave infortunio si è diffusa su tutta la panchina, mentre Jermain Martin è saltato in piedi per iniziare il riscaldamento sulla fascia.

Tuttavia, una volta passato lo shock iniziale, I medici hanno valutato con più calma e hanno confermato che si è trattato solo di un colpo, molto doloroso sì, ma non c’era alcuna lesione visibile.quindi il giocatore sarà disponibile per la prima volta a Montjuïc la prossima settimana contro l’Athletic.

Lo stesso Baldi ha voluto rassicurare i fan, spiegando sui social che si è trattato solo di una “mazzata”, aggiungendo che “va tutto bene”..

