Balfeco sta espandendo la propria attività e investendo in nuove strutture in Italia

Balfegó, specialista del tonno rosso e capo del Gruppo Balfego, con sede e stabilimenti a L’Ametlla de Mar (Tarragona), Ha ampliato la propria attività oltre i confini della Spagna e ha creato impianti di acquacoltura nelle acque italiane in collaborazione con la Capabianca del paese.

Le nuove piscine si trovano a 2,5 miglia al largo della costa di Marina di Camerota, in provincia di Salerno, nel sud Italia. Il progetto, che prevede per Balfeco un investimento di due milioni di euro, nasce dopo la spiegazione “Controllo e discriminazione“ Intrapresa dalla Commissione Europea (CE) della normativa vigente, indica dalla società. “La lettura da parte della CE del regolamento sull’allocazione della capacità aziendale è incomprensibile, in quanto riduce solo l’iniziativa commerciale delle aziende europee nei confronti delle flotte di paesi terzi”, insiste l’azienda. Pertanto, per Balfeco, le catture legali prelevate da quote autorizzate ne impediscono l’ottenimento presso le sue strutture a L’Ametlla de Mar. Inoltre, “discriminano la cattura da navi europee perché, se catturate, navi di paesi terzi, il loro ingresso è consentito.

Secondo l’azienda, questa interpretazione della CE penalizza anche l’impronta di carbonio dell’attività di pesca trasferendo sulle coste italiane centinaia di tonni catturati nei fondali delle Baleari.

Come spiega Juan Jose Navarro, vicedirettore di Balfeco, “Siamo costretti a investire fuori dal nostro Paese e, purtroppo, questo significa che i posti di lavoro e la ricchezza generati dalle nostre attività verranno creati fuori dai nostri confini.“.

Nella campagna di pesca dello scorso anno, Balfeco ha dovuto abbandonare 265 tonnellate di tonno rosso, a causa dell’interpretazione del regolamento europeo (2019/833) che ha sostituito nel 2019 i regolamenti del 2016. Per questa specie donata dall’ICCAT all’Unione Europea dopo i buoni risultati del suo piano di recupero.

Allo stesso modo, Balfego ricorda che tutto il tonno rosso che esce dal suo stabilimento ha incorporato negli anni un innovativo sistema di gestione della tracciabilità digitale, il cui scopo è quello di fornire la massima trasparenza ai consumatori e combattere il commercio illegale di questa specie nella filiera.

progetto nei Paesi Baschi

L’interesse di Balfeco per il futuro del tonno rosso sostenibile e legale nei Paesi Baschi ha un’altra dimensione: Il progetto Itzas Balfeco è stato istituito da Balfeco e dal Centro di ricerca AZTI per lo sviluppo dell’acquacoltura del tonno rosso vivo nelle acque dei Euskadi. Itsas Balfegó ha infatti presentato al governo basco un piano per costruire il primo impianto di acquacoltura di tonno rosso vivo in gabbie sommergibili al largo della costa di Gedaria per far fronte agli effetti delle tempeste invernali nel Mar Cantabrico.

L’agenzia sottolinea che il supporto istituzionale di tutte le amministrazioni è essenziale per realizzare questo piano, così come le necessarie modifiche normative per promuovere la pesca del tonno rosso con la catena. Come riconosciuto da altri Paesi, come la Norvegia, abbastanza a lungo da garantire le catture, e quindi l’attività.

‘Umi no Aji’, un nuovo marchio di prodotti asiatici

Gli ultimi progetti sopra menzionati non sono le uniche novità offerte dall’azienda. Sono partiti da Palfeco ‘Nessun guscio Aji‘Un nuovo brand di prodotti a base di tonno rosso, tra cui un ramen e un miso, due prodotti iconici della gastronomia giapponese.

In questa prima fase, hanno rilasciato ramen speziato e miso a base di tonno rosso. Questi due prodotti si presentano in bottiglie da 750 ml, dalle quali si possono separare due porzioni, e dalle quali Balfeco spiega che “basta utilizzare pochi ingredienti per essere pronti a consumare due piatti di alto valore gastronomico”.

Destinati al canale retail, questi prodotti possono ora essere trovati sul negozio online Balfego, con ogni prodotto in attesa di essere trovato in quali linee. Entrambi i lanci sono stati realizzati dal gruppo Tunateca, il primo spazio gastronomico dedicato esclusivamente al tonno rosso e di proprietà di Balfeco.