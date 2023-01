Bank Moonstone, collegata a FTX, ha annunciato la sua uscita dallo spazio delle criptovalute

Moonstone Bank, una banca rurale dello stato di Washington, si è assicurata un investimento di circa 11,5 milioni di dollari dalla consociata di FTX, Alameda Research, annunciare Oggi lascerà lo spazio delle criptovalute e tornerà alla sua “missione originaria” di banca comunitaria.

In una dichiarazione rilasciata dalla banca ora nota come Banca statale di Farmington, Il 19 gennaio arriva di conseguenza il cambio di strategia “I recenti sviluppi nel settore delle criptovalute e il mutevole contesto normativo che circonda le società di criptovalute”.

Nell’ambito dell’iniziativa “Ritorno alle radici” della Banca, Ha condiviso che ha detto che non avrebbe più usato il nome Moonstone Bank e avrebbe cambiato il nome e adottato il noto nome Farmington State Bank, che da 135 anni fa parte della comunità locale.

Secondo la banca, il cambiamento dovrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane e i clienti delle banche locali non subiranno alcuna interruzione dei servizi.

Sebbene la banca non abbia menzionato direttamente il fallimento di FTX come parte della sua decisione di cambiare strategia e marchio, resta inteso che questi eventi potrebbero essere correlati.

Secondo quanto riferito, Moonstone Bank è stata acquisita nel 2020 da Jean Chalopin, presidente di Deltec con sede alle Bahamas, un altro partner bancario di FTX. Secondo varie notizie, Chalopin si è assicurata un investimento di 11,5 milioni di dollari da Alameda Research nel gennaio 2022 per trasformare Moonstone in una società di servizi finanziari focalizzata sulla criptovaluta.

La Farmington State Bank sembra essere nella crescente lista di banche colpite dall’improvvisa implosione di FTX.

il 5 gennaio Cointelegraph segnala che si è verificato il disastro FTX Fai in modo che la banca corra su Silvergatecostringendo l’azienda a vendere le sue attività in perdita e ridurre il personale del 40% per coprire $ 8,1 miliardi di prelievi dei clienti. Di conseguenza, Silvergate ha licenziato circa 200 dipendenti, ovvero il 40% della sua forza lavoro totale. Inoltre, la banca ha annullato il suo piano per lanciare il proprio progetto di valuta digitale.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui presentate non devono essere prese come consulenza finanziaria o una raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le mosse commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le ricerche necessarie prima di prendere una decisione di investimento.

Continuare a leggere: