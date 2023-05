Bank of America pubblica numeri sul potenziale impatto di una recessione sul debito societario

Dopo mesi di incertezza, aumenti incontrollati dei prezzi, tassi di interesse in costante aumento, calo del commercio internazionale e ritorno dell’oro come bene rifugio, il tamburo della recessione non si è fermato. Inoltre, questo insieme di indicatori sembra indicare che si tratta di uno scenario quasi inevitabile, e l’unica cosa che resta da sapere è quale sarà l’innesco e quando accadrà. Secondo il New York Federal Recession Likelihood Index, c’è una probabilità del 68% che ciò accada nell’aprile 2024. Fino a quando ciò non accadrà, queste sono tutte stime. E l’ultimo rapporto di Bank of America (BofA) suggerisce che l’impatto finale della recessione economica e della stretta creditizia potrebbe essere un default su 1 trilione di dollari di debito societario.

In una nota pubblicata questa settimana, l’ente statunitense fa riferimento al tempo trascorso dall’inizio dell’economia “corretto ciclo del credito”riferito ai periodi che iniziano nel 1981, 2000 e 2007, che sono stati modificati dall’inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve (la Federal Reserve, per il suo acronimo inglese), che ha causato il tasso di insolvenza entro tre anni dal debito societario statunitense in Altezza fino a circa il 15%.

Poiché ciò è già accaduto in passato, Bank of America ritiene che le probabilità che si verifichi la stessa cosa quando si materializzeranno la recessione economica e la stretta creditizia siano elevate. Ma, Non pensare che la prossima crisi raggiungerà i livelli visti nella crisi del 2008. Pertanto, invece di fissare il tasso di insolvenza aziendale a tre anni al limite del 15%, l’entità statunitense calcola che sarebbe di circa l’8%. Sono circa 920.000 milioni di dollari.

Secondo la società, la grande differenza tra una futura recessione e la crisi finanziaria del 2008 è che la maggior parte delle banche sta iniziando a Ridurre la concessione di nuovi prestiti a metà marzo Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, ha subito perdite nel portafoglio e nelle operazioni di deposito. Contribuisce anche al fatto che negli ultimi anni anche la crescita del debito statunitense è rallentata, come riportato da Business Insider.

Anche se non osano dire quando l’economia statunitense entrerà in recessione, osano confermarlo Questo trimestre potrebbe iniziare a rallentare leggermente. Supponendo che non accada, e non accadrà l’anno prossimo o l’anno successivo, Bank of America non lo vedrà come un segno della fine del ciclo. Semplicemente, “sarà rinviato”mantiene l’ente.

Influenzare i valori della “tecnologia”

Oltre a influenzare il tasso di insolvenza del debito societario, gli analisti si aspettano che l’entità scuoterà le fondamenta dei titoli tecnologici statunitensi. Questa è l’opinione di Michael Hartnett, uno stratega di Bank of America, che conferma una recessione Le aziende del settore “crocceranno”. Proprio quando stavano attirando di nuovo denaro dagli investitori dopo il crollo del 2022.

Finora nel 2023, i giganti della Silicon Valley hanno visto rimbalzare le loro azioni in mezzo alla prospettiva di un allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, nonché alle turbolenze nel settore bancario. La prova di ciò è che il Nasdaq 100 è salito del 22% quest’anno e che lui è stato lì Il più grande flusso di investimenti Nei colossi della Silicon Valley dal dicembre 2021, per un totale di 3,8 miliardi di dollari. Nonostante ciò, l’analista ritiene improbabile che questa tendenza continui nel tempo.

A suo avviso, è probabile che la Fed smetta di alzare i tassi di interesse quando l’inflazione è ancora lontana dal suo obiettivo del 2% ei tassi di disoccupazione sono ancora bassi. Sono molto piccoli. Gli strateghi di Bloomberg concordano con questo approccio, osservando che i settori della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni “affrontano la realtà di tassi di interesse più elevati contro prospettive di profitto più lunghe e più basse”, quindi Non escludono che farà scoppiare la bolla degli ultimi mesi.