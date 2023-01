Barack e Michelle Obama condannano le percosse della polizia – NBC Houston

WASHINGTON, DC – L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e l’ex first lady Michelle Obama sabato hanno condannato il pestaggio “brutale” da parte di diversi agenti di polizia dell’afroamericano Tire Nichols, morto pochi giorni dopo in ospedale.

Obama ha risposto su Twitter a un video del pestaggio pubblicato venerdì, che ha scatenato proteste in diverse città degli Stati Uniti.

“Il pestaggio brutale e non provocato e la morte di Tire Nichols per mano di cinque agenti di polizia di Memphis è solo un altro doloroso promemoria di quanto l’America debba ancora fare per sistemare il modo in cui la polizia pattuglia le nostre strade”, hanno detto.

Gli Obama, la prima famiglia afroamericana ad occupare la Casa Bianca, hanno aggiunto che ogni americano ha la possibilità di mobilitarsi per il cambiamento.

Obama, la cui ascesa alla Casa Bianca nel 2009 è stata interpretata come un segno della fine della discriminazione nei confronti degli afroamericani, durante la sua permanenza al potere ha dovuto affrontare diversi momenti di tensione razziale con proteste per l’uccisione di cittadini neri indifesi per mano della polizia.

Nel caso Nichols, tutti e cinque gli agenti di polizia erano afroamericani e da allora sono stati arrestati e affrontano varie accuse penali, incluso l’omicidio di secondo grado.

I video rilasciati dalle autorità di Memphis (Tennessee, USA) hanno mostrato come gli agenti di polizia picchiassero Nichols, 29 anni, lo prendessero a calci in testa e lo insultassero mentre la vittima gridava: “Mamma, mamma” e “Dammi un minuto”.

Il dipartimento di polizia di Memphis ha rilasciato il video venerdì. Include filmati da una telecamera del corpo di polizia e da una telecamera di sorveglianza del palo.