Barbados apre un’ambasciata nel Metaverse e apre la carriera diplomatica virtuale | Tecnica

L’agenda politica delle Barbados fino a domenica è stata caratterizzata da un evento storico: la piccola isola caraibica di appena 280.000 abitanti diventerà una repubblica entro la fine del mese, dopo altri ex territori del Commonwealth. L’ex colonia britannica ha eletto un nuovo capo di stato, Sandra Mason, che sostituirà Elisabetta II il 30 novembre. All’evento si aggiunge ora un altro, anche se di diverso significato: il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio con l’Estero del piccolo Paese ha annunciato nel fine settimana un accordo con decentramento, uno dei mondi digitali più famosi, per aprire un’ambasciata virtuale. È la prima pietra del piano delle Barbados: aprire ambasciate nella regione del Metaverso.

Secondo una dichiarazione ufficiale a cui EL PAÍS ha avuto accesso, il CEO di Barbados è in trattative per concludere accordi con altri ambienti virtuali, come spazio dei sogni e Super mondo. niente da dire a riguardo metaverso meta (Old Facebook), l’azienda che ha reso trendy il termine dopo aver dichiarato il suo futuro andando lì. Le autorità dell’isola fanno riferimento solo a un metaverso già operativo (il Metaverso deve ancora essere costruito). L’ambasciata aprirà a gennaio del prossimo anno, appena un mese dopo essere diventata ufficialmente una repubblica.

“Il governo delle Barbados è lieto di annunciare il lancio della propria iniziativa dell’ambasciata nella regione del Metaverso”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Jerome Walcott. Questa piattaforma sarà un forum importante in cui Barbados lavorerà con i suoi partner tradizionali per approfondire le sue relazioni nell’arena diplomatica, nonché nei settori degli investimenti, degli affari, del turismo, dell’industria culturale e dell’interazione tra le persone. Barbados non vede l’ora di accogliere il mondo nelle sue grandi ambasciate”.

Per immergerti nel cosiddetto metaverso, hai bisogno di una connessione internet e di occhiali per la realtà virtuale. Gli utenti entrano così in un mondo digitale completamente immersivo in cui assumono la forma di un avatar, come se fossero diventati improvvisamente un personaggio di un videogioco. In quell’ambiente possono interagire con altri avatar o con aziende che forniscono servizi lì. Non c’è un solo metaverso, anche se Mark Zuckerberg ha annunciato in pompa magna meno di un mese fa che vuole che regni. Bloomberg Intelligence ritiene che il business che si sposta lì (acquisto e vendita di componenti aggiuntivi per avatar, esperienze, servizi, ecc.) potrebbe raggiungere circa 800.000 milioni di dollari entro il 2024. Altre importanti aziende tecnologiche, come Microsoft, ha già annunciato prodotti specifici in quest’area, come la possibilità di utilizzare gli avatar nelle videochiamate.

ripercussioni politiche

Quando un paese apre un’ambasciata in un luogo, in effetti riconosce la sovranità (stato e governo) della regione in cui si trova. Barbados concede la legittimità formale del permesso a un ambiente virtuale al 100%, cioè non esistente nel mondo fisico? Questo non è il post in cui dovrebbe essere vista questa analogia. “Il termine ambasciata non può essere interpretato in questo ipotetico contesto come rappresentanza diplomatica permanente davanti a uno Stato, perché solo davanti a Stati o altre persone di diritto internazionale, come la Santa Sede o i Cavalieri di Malta, possono essere stabilite relazioni diplomatiche”, afferma Jordi. . Cellaris, professore di diritto diplomatico e consolare presso la Esade Law School. “Qui può essere usato liberamente come una piattaforma per la diffusione di informazioni e non come riconoscimento di specificità internazionali, ovvero diritti e obblighi internazionali”. Sebbene si chiami ambasciata, è comunque una sorta di web in uno spazio virtuale 3D.

Secondo la dichiarazione ufficiale del governo delle Barbados, avere un’ambasciata nella regione del Metaverso consentirebbe al Paese, oltre a fornire servizi consolari attraverso quell’ambiente, di acquistare terreni in quei regni illusori. Da Bridgetown hanno spiegato la loro mossa come un altro passo nella loro strategia per posizionarsi come centro Americano delle nuove tecnologie e come un modo economico per espandere la rete di comunicazioni tra i paesi. Gabriel Abed, ambasciatore delle Barbados negli Emirati Arabi Uniti, afferma in incontrandosi con Quindisk. Diplomatico, buon conoscitore della tecnologia blockchain La persona che rende possibile la criptovaluta, e fondatore di tre società che operano nel settore, guida il progetto, anche se nega che il paese in cui vive abbia qualcosa a che fare con esso.

L’isola caraibica conta una ventina di missioni diplomatiche, una rappresentanza in base alle dimensioni del Paese la cui popolazione è proporzionale alla città di Gijon. Grazie al metaverso, e supponendo che la sua implementazione termini con la coagulazione, Barbados può facilmente connettersi a quasi duecento paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Abed si rende conto che acquisire competenza nelle sue relazioni con le altre nazioni è stato un fattore importante per promuovere questa misura. Lo vede anche come una forma di diplomazia culturale: “Attraverso questa ambasciata possiamo presentare la nostra arte e il nostro artigianato in modo semplice a paesi come la Polonia o la Russia”.

Particolare della statua dell’emancipazione a Bridgetown, la capitale delle Barbados, che commemora l’abolizione della schiavitù nell’isola. Joe Riddell (AFP)

L’ambasciatore usa anche l’argomento ambientale: una presenza ufficiale nel metaverso potrebbe consentire l’accesso a molte parti del pianeta per evitare i viaggi aerei. Non nasconde inoltre che il suo impegno nei confronti dei metaversi può fungere da calamita per i nomadi digitali, professionisti che lavorano in remoto (di solito per aziende tecnologiche occidentali) mentre viaggiano per il mondo. Offrire a questo gruppo un’esperienza coinvolgente per vedere quali servizi possono godere sull’isola può aiutarli a prendere la decisione di trasferirsi lì.

Per Andrea G. Rodríguez, Analista serbatoio di pensiero Sidoob e specialista in cyber diplomacy, si consiglia di sfruttare il canale che è destinato a diventare il corrente (in questo caso il metaverso) per promuovere la cultura del tuo paese. “Ciò che sembra più sensibile è che si tratta di uno spazio molto centralizzato e altamente vigile, inoltre non ci sono garanzie che diventerà ciò che Zuckerberg ha promesso”, afferma. “Inoltre, non si può ignorare che i rischi per la sicurezza informatica e la privacy che sono impliciti in quell’ambiente, e che saranno sicuramente presenti, sono due delle cose di maggiore preoccupazione nelle ambasciate”.

C’è poi la natura del luogo (o dell’ambiente) in cui si svolgeranno gli affari diplomatici o consolari. Potrebbe succedere in un cyberspazio creato e gestito da una o più aziende private? “Le aziende, come le ONG o gli individui, non sono soggette al diritto internazionale. Ma i confini sono sfocati nelle aree in cui le aziende assumono un ruolo simile o missioni che erano finora limitate agli Stati. Volo spaziale e controllo satellitare, per citarne alcuni ”, riflette Cellaris. C’è un precedente oltre alle Indies Corporations, i predecessori delle odierne corporazioni commerciali, che avevano relazioni diplomatiche.

Second Life لفية wallpaper

Barbados non è il primo paese ad aprire un’ambasciata in un mondo virtuale. Il merito è delle Maldive: nel 2007 l’arcipelago dell’Oceano Indiano ha ufficialmente aperto la sua sede diplomatica a seconda vita, che all’epoca sembrava anche stabilirsi come l’ambiente online in cui tutti vorrebbero essere. La Svezia seguì in pochi giorni. Poi sono arrivate Estonia, Colombia, Serbia, Macedonia del Nord, Filippine, Albania, Israele e Malta.

Cosa si può (e si può) fare lì? Parla con il tuo avatar a un funzionario dell’ambasciata per informazioni su visti, commercio e altre procedure consolari. Validità legale [de abrir una oficina en un entorno virtual] È la loro utilità relativa totale”, riassume Cellaris, della Iseid Law School. Antonios Korotakis, professore alla IE Law School (IE University), concorda sul fatto che “si tratta più di un atto simbolico che di qualsiasi altra cosa”. va tenuto presente che il metaverso è un ambiente virtuale che può essere plasmato da soggetti sia pubblici che privati, e quindi entrambi regolamentati. Quello che sarà interessante vedere è come il mondo virtuale interagirà con il mondo reale”, aggiunge. Ad esempio, se un utente subisce un trauma nel metaverso, può chiedere giustizia regolare? Cosa succede se viene commesso qualcosa di illegale in un ambiente virtuale ambasciata?

Abdul, promotore del progetto dell’ambasciata elettronica delle Barbados, è convinto che dietro al suo paese ne seguiranno altri. È successo con Second Life e, secondo lui, si ripeterà con il nuovo metaverso.

