Barbie: Kate McKinnon si unisce al cast insieme a Margot Robbie, Ryan Gosling e Simo Liu

Lungometraggio Barbie Ha già iniziato a decollare. Dopo che il film è stato quasi dimenticato, ha prodotto e recitato nel film Margot Robbie Ho ricevuto una buona dose di ossigeno quando è stato annunciato Ryan Gosling Si unisce ufficialmente alla troupe cinematografica nei panni di Ken, l’eterno amico di Barbie che possiamo vedere principalmente nella parte audiovisiva 3 di Toy Story (Il migliore finora secondo noi, di gran lunga). Dopo esserne accertato Simone Liu (A partire dal Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli) si unisce anche al cast principale, Kate McKinnon È il prossimo a unirsi al cast in un ruolo ancora sconosciuto.

Specialista della commedia

McKinnon, negli ultimi anni, ha guadagnato una certa popolarità grazie alle sue collaborazioni in acchiappa fantasmi A partire dal Paolo Figche nonostante sia stato completamente coperto a causa della premiere del film Ghostbusters: OltreTuttavia, un prodotto interessante che aggiunge una svolta al classico concetto di Ghostbusters. Inoltre, McKinnon è apparso anche in diverse commedie contemporanee: Una notte fuori controllo o Festa di Natale in ufficio. Anche se è meglio conosciuta per il suo lavoro in Sabato sera in diretta.

Barbie È ancora in uno stato di produzione abbastanza precoce, perché a questo punto sta ancora confermando parte del suo cast e non conosciamo alcun dettaglio sulla sua trama, a parte il fatto che si tratta ovviamente di Barbie e Ken. Non abbiamo grandi speranze per questo progetto che è decollato grazie a Lucky Chap Intrattenimento (nome di Margot Robbie), ma gli attori e le attrici che si uniranno al lungometraggio hanno una qualità indiscutibile, e ora le cose stanno andando sempre più forte. Speriamo che il film non subisca battute d’arresto impreviste e possa continuare normalmente, con le misure di sicurezza del coronavirus ben coperte.