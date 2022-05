Barbie lancia una nuova collezione di bambole e bambole che cercano di promuovere l’inclusione

Barbiela bambola più famosa al mondo, ha presentato una nuova collezione attraverso la quale cerca di creare consapevolezza tra i bambini di tutto il mondo Diversità e inclusione. Il gruppo rappresenta bambini di background, razze, comunità e circostanze diverse e fa parte della linea Moda che uscirà presto. Tra le bambole e le bambole che ne fanno parte: A Kane con la vitiliginebambola con protesi della gambauno in Sedia a rotelle e un altro con apparecchio acustico.



Immagine Alleanza | Getty Images



Lisa McKnightDirettore globale di Mattel In tutto il mondo commentato da a pubblicazione: “È importante che le ragazze si vedano nel prodotto e le incoraggino a giocare con bambole che non assomigliano a loro stesse per aiutarle a capire e celebrare l’importanza dell’inclusione”.

La linea Fashionista è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel gennaio 2020 con un assortimento di bambole in otto diversi tipi di corporatura, 25 tonalità della pelle e 94 acconciature che hanno cercato di rappresentare e riflettere la grande diversità di stili e personalità esistenti nel mondo. La Barbie velata è stata poi aggiunta alla collezione.

“Barbie Crediamo sinceramente nel potere della rappresentazione e, essendo il gruppo di bambole più diversificato sul mercato, ci impegniamo a continuare a offrire bambole in una varietà di tonalità della pelle, tipi di corpo e disabilità per riflettere la diversità che i bambini vedono nel mondo intorno a loro”, ha detto McKnight.

Per sviluppare le varie bambole della nuova linea, Mattel si è affidata a diversi esperti. “Sono così entusiasta che i miei giovani pazienti vedano e giochino con una bambola che assomiglia a loro”, ha spiegato la dott.ssa Jane Richardson, che ha co-creato la figura utilizzando l’apparecchio acustico.

La linea completa Barbie Fashionista 2022 sarà in vendita a giugno 2022.