Barbora Krejcikova: “La cosa più divertente nel vincere Wimbledon è ballare con Alcaraz”

Barbora Krejkova È una delle poche tenniste che può vantarsi di aver fatto la storia Tutto il club inglese. Il 28enne ceco qualche settimana fa si è classificato numero 8 nel mondo Il suo primo titolo a Wimbledon e allo stesso tempo il suo secondo titolo del Grande SlamDopo aver sconfitto l’italiano nella finale Gelsomino Paolini (6-2, 2-6 e 6-4 in 1 ora e 56 minuti).

Ma, Krejcikova sembra avere bei ricordi della Danza dei Campioni in cui recitava con Carlos AlcarazIl vincitore del sorteggio maschile dopo aver battuto Novak Djokovic (6-2, 6-2, 7-6), come ha ammesso nella conferenza stampa degli US Open, che iniziano lunedì.

La ceca ha dichiarato che la parte più divertente della sua trasferta a Wimbledon è stata ballare con il tennista di Murcia. “La cosa più divertente della vittoria di Wimbledon è stata ballare con Alcaraz. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, nessuno di noi è un grande ballerino, penso che lui, essendo spagnolo, dovrebbe essere migliore del ceco. È stato bello, mi è piaciuto. È una grande tradizione a WimbledonLo ha spiegato ai media presenti.

Entrambi i vincitori della corona sull’erba di Londra hanno riportato in auge questa tradizione del Champions BallCiò non è avvenuto nel 2015, quando Novak Djokovic balla con Serena Williams. Questa tradizione ebbe inizio nel 1977 quando BJörn Borg e Virginia WadeI campioni di quell’anno iniziarono un’abitudine che continuò per molti anni.

Lo spagnolo e il ceco hanno ballato insieme un elegante valzer sul palco di Wimbledon per soli 15 secondi Una notte segnata da un altro risultato per lo sport spagnolo, ma questa volta con La nazionale spagnola ha vinto la Coppa dei Campioni per la quarta volta da campione.

