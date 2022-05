Barcellona: Aubameyang annuncia il suo ritiro dalla nazionale del Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang Ha messo fine alla sua carriera internazionale. Si è dimesso per continuare a difendere la sua squadra, di cui era capitano e capocannoniere. L’attaccante 32enne del Barcellona lo ha riferito martedì a Federazione del Gabon Attraverso un comunicato annunciato oggi dalla Confederation of African Football. Ex attaccante di Arsenale Non nei playoff Coppa d’Africa 2023.

affermazione Aubameyang è il seguente:

“Dopo 13 anni in cui sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, annuncio che sto finendo la mia carriera internazionale. Vorrei ringraziare la gente del Gabon e tutti coloro che mi hanno supportato nel bene e nel male. Conservo molti bei ricordi come il giorno Ho iniziato in Omnisports, ovvero il giorno in cui sono tornato dalla Nigeria con il pallone Condividere con tutta la gente è stato un momento indimenticabile.Ringrazio il nostro Presidente, Sua Eccellenza Ali Bongo Ondimba che ha sempre sostenuto i Panthers e ha sempre lavorato per lo sviluppo del calcio nel nostro Paese. Ringrazio anche tutti gli allenatori, lo staff e i giocatori che ho incontrato durante questa passeggiata. Ringrazio infine mio padre che mi ha fatto venire voglia di fare come lui, sperando di rendermi orgoglioso di lui che veste i nostri colori.

attaccante Parà Lascia la scelta Gabonchi guida Patrizio Nevocapitano della squadra, capocannoniere di tutti i tempi, con 30 gol, e il settimo con il maggior numero di partite, 72.

Aubameyang: “Ad una squadra di qualità come Barra è più facile adattarsi”

adattamento

Aubameyang Arrivato al mercato invernale Camp Nou S Risolto fino a giugno 2025. Il suo adattamento è stato fulmineo, ha partecipato a 22 partite e ha segnato 12 gol. È un uomo importante nello schema Xavi Hernandez.