Barcellona: Busquets: “Il Real Madrid è stato fortunato perché ora abbiamo una grande squadra”

Sergio Busquet Ottimista sulla situazione Barcellona. in un’intervista a razza 1Il centrocampista festeggia l’arrivo di cura In panchina, analizza le opzioni per alzare il titolo quest’anno e commenta vari altri aspetti della situazione attuale.

momento calcistico

“Penso di essere in uno dei miei migliori momenti calcistici. Più che altro perché la squadra sta lavorando, stai giocando bene, stai vincendo ed è chiaro. Era molto tempo che non eravamo una squadra così forte. “

Divertiti

“Quando fai le cose per bene, vinci ed entri nella dinamica della cauzione, ci divertiamo tutti”.

Busquets ha scambiato la sua maglia con Vinicius.Pablo Garcia / RFEF

Somiglianze con il tempo di Guardiola

“In parte sì. Alla fine abbiamo un’idea, vinciamo la partita, facciamo le cose bene e il nostro stile e la nostra filosofia sono riconosciuti. Ma quello è un piccolo passato che si è evoluto molto e non c’entra niente, ma su un livello di divertimento e identificazione, penso di sì.”

Differenze dal loro lavoro sul campo

“Ci sono somiglianze e differenze. Il calcio si è evoluto e anche gli avversari”.

effetto curativo

“Penso che fosse un mucchio di cose, e lui ne è una parte importante. Ha dato una giornata e fiducia. Ha lavorato sodo, soprattutto nei primi giorni. Nessuno dovrebbe pensare che fosse facile. C’erano così tanti ragazzi. Chi non conosceva quell’idea? È stato molto lavoro, allenamento, guardare video, cercare di migliorare. Alla fine ha funzionato. Si sono anche ripresi dagli infortuni e gli acquisti arrivano. Inoltre, alla fine, quando vinciamo, tutto è molto più facile”.

Le cose non sono fatte correttamente. Gli allenatori hanno avuto altre idee

Perché Bara ha perso il DNA?

Gli allenatori che sono venuti con la loro idea, diversi. Xavi è la continuità degli allenatori che avevano, Pep, Luis Enrique. Gli allenatori sono diventati bravi, ma con un’idea diversa, né migliore né peggiore, diversa. Hanno vinto con loro. Inoltre, campionati e coppe. In Champions le cose erano completamente diverse”.

Campioni

“Ho avuto tutte quelle notti nere. Quando succede, devi pensare attentamente a come va. A parte il fatto che è così difficile e solo una persona può vincere”.

La sofferenza sul campo

“So di aver faticato perché era un’idea un po’ diversa da quella a cui siamo abituati e penso fosse diverso da dove posso dare il mio massimo livello. Quando la squadra non vince e non fai molte cose beh, sei inferiore e non ti diverti, senti che è colpa tua e colpa del club”.

Recensioni

“Da quando sono arrivato qui ho dovuto accettare le critiche. Anche quando non ero un professionista per essere figlio di Carles Busquets. Nel mondo del calcio, quello che si vive dentro lo spogliatoio è molto diverso da quello che è familiare fuori”.

età

“Nel mondo del calcio, quando hai 30 anni ne entri davvero in 3. Ci sono giocatori sopra i 30 nei club che li trattano molto bene e continuano a vincere. Sono più preoccupato a livello familiare, di quella critica che raggiunge mia moglie o genitori So che nessuno può amarmi.

non andare in pensione

“Non credo. Penso di poter continuare ad aiutare. Ho ancora un altro anno di contratto. So di avere 33 anni. Finirò questa stagione. La prossima sarà la mia ultima in un decennio . Ci sarà un Mondiale e spero di poterlo giocare”. Come sono. Non avrò nessun tipo di difficoltà. Vedremo quando arriverà il momento. Adesso sto bene e mi diverto. “

ritirarsi all’estero

“Sì, posso immaginarlo. Sarebbe molto difficile per me giocare in Europa, in una rivale con cui Parra condivide i gol. Sono molto ritualista. In un altro continente, sì”.

La sofferenza sul campo

“Non sono un giocatore veloce, e non sono mai stato e non sarò mai un giocatore veloce. L’ho saputo da tutta la vita. Se, inoltre, non fai bene le cose come squadra, sono in difficoltà, Usain Bolt Kant soffre, ma fisicamente sto bene”.

Poco

“Fa sempre bene avere concorrenza. Se sono da casa, meglio è. Puoi salvare. Se no, firma fuori”.

Casey

“Colui che dovrebbe adattarsi a questo allenatore. Sono felice di essere migliore. Tutto ciò che aggiunge gli attributi necessari è molto meglio. L’ho visto giocare. È un giocatore forte, prende bene la palla e ha un buon prestazione. Un inizio”.

Sostituzione perfetta nella forma

“Nico potrebbe essere un po’ più di Frenkie. Forse Frenkie ha più esperienza, ma nessuno dei due è come me.”

cura

“Ha cambiato molte cose, ha portato la sua squadra. Penso che il suo tempo con Pep abbia avuto un impatto enorme”.

antico guerriero

“Abbiamo cercato di aiutare, non solo con l’idea. Ma non solo con Xavi, ma prima. Ai giovani, per vivere quella promozione in prima squadra, e a quelli da fuori, per adattarsi. A livello di stile, è vero che siamo avvantaggiati”.

Jordi Alba, Pico…

“Queste sono cose che fanno parte del calcio. Siamo sotto i riflettori perché siamo quelli che hanno passato così tanto tempo, le persone che sono state in tutte le qualificazioni alla Champions League… Mi sono concentrato su tre o quattro giocatori. Forse Jerry ( Piqu) era un po’ fuori posto, ma altri come me o Jordi Alba o Sergi Roberto, che non fanno molte interviste, non hanno molti amici all’estero… A volte quando un giocatore passa molto tempo da qualche parte , si stanca un po’ del calcio”.

Sergio Roberto

“Non è stato facile per nessuno. Soprattutto quando sei infortunato da molto tempo. Conosco Sergi Roberto e i suoi rappresentanti, perché ci sono anche io, e penso che la situazione non fosse così. So che gli hanno offerto il rinnovo di sicuro, ma poi ci sono state le mosse e dentro quello che gli hanno offerto, cambiamenti che non hanno mostrato la realtà. Penso che ci sia ancora tempo e se lo vogliono il club, Mr e Serge c’è ancora tempo. Lo rispetto molto . Cos’è successo. Gli auguro il meglio. È una brava persona. Deve aver passato dei momenti difficili in casa. È molto positivo. Vorrebbe continuare”.

Poco

“Pedre è la cosa che più mi ha sorpreso. Altri giocavano a calcio e lui no. Ma lui è venuto e sembrava che sapesse tutto da molto tempo. L’idea, la location, il controllo di tutto sul campo. Come stai come persona. È sempre pronto a lavorare. No mi piace il confronto con Iniesta. Sono due giocatori diversi. Forse perché sono un po’ simili, alcuni gesti, ma Pedri è Pedri. L’importante è che lo sia un grande giocatore”.

Giocare con Xavi-Iniesta o De Jong-Pedri

“Se vinco… quel momento non accadrà mai più. Ma d’ora in poi mi sono divertito molto con questi ragazzi. Quello che succede è che con Xavi e Anders ci siamo completati molto bene”.

Messi

“Certo che mi manca. Dentro e fuori dal campo. Quello che ci ha dato… È stato facilissimo. Quello che ha fatto non l’ha fatto nessun altro. Ha fatto una grande differenza. Dopo tanti anni è normale che manchi’ Sono sicuro che lo farò”.

Messi

“All’inizio è stata dura. Per noi è stata anche uno shock. Siamo ancora qui, ma immaginalo. Cambiare la città, la squadra, lo stile… Quando non vinci, non sei felice. Ma penso che quello che ama è che gli auguro ogni bene. So che mi piacerebbe tornare. Leo, ma so che è molto difficile. Ha un contratto, come è stato emesso… Se Xavi gli dice che il tuo le porte sono aperte, immagina che io sia un suo amico e collega. Gli darò il braccialetto. Sempre il mio rispetto e la mia ammirazione”.

Capitano

“E’ un orgoglio. Sono cu da quando ero piccolo. Ho avuto ottimi leader, come Vctor, Puyi, Xavi, Andrs, Leo…”.

titoli di fuoco

“Penso che siano entrambi difficili, ma in European League siamo più alla pari con il resto della concorrenza”.

Se il buco di Madrid…

“Abbiamo questa speranza e la otterremo fino alla fine. Dobbiamo vincere e sperare. Abbiamo fatto un’ottima corsa. Questa è la mentalità che dobbiamo avere anche alla minima possibilità”.

Lega Europea

“E’ emozionante. È stato un duro colpo, ma ci sono tanti club che hanno vissuto questa situazione. Bayern e Chelsea… non stai andando bene e stai pagando per questo. L’importante è cambiarlo e tornare più forti “Così è così. Lotteremo per il campionato. Europeo fino alla fine e, se possibile, vincerlo”.

classico

“Da 20 a 70 siamo stati molto meglio. Abbiamo dovuto segnarne tre, ma non abbiamo funzionato. Eravamo molto meglio e li abbiamo superati. Tuttavia, il Real Madrid è sempre una grande squadra. Sono stati fortunati – e per nostra sfortuna – che poi sono arrivate due nazionali, ed è sempre come l’inizio. Ora ci sono giocatori che hanno giocato per le loro nazionali, abbiamo giocato contro il Siviglia… Penso che se avessimo continuato a giocare nella Liga, avrebbe potuto è stato un vantaggio in più per noi, e forse per il Madrid…”

Qualcosa di grande si sta costruendo

“Penso che se lasciamo l’economia e lui ci lascia con una buona firma… penso che manchino giocatori che facciano la differenza in attacco. Siamo sulla strada giusta. Non so se sarà È una cosa importante, perché ultimamente abbiamo visto cose molto grandi, ma sì, lottiamo per vincere tutto”.

Allenatore

“Vorrei provare. Riceverò la tessera quando andrò in pensione, tra qualche anno. Cercate di organizzare un buon staff. Vediamo se ne ho la possibilità e mi piace”.