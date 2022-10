Barcellona: Conde non è escluso dalla partita dell’Inter

Giulio Cond La sorpresa più grande del Barcellona potrebbe essere nella partita di mercoledì prossimo contro l’Inter, dove tutte le sue possibilità sono in gioco. L’ingresso agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Per Azulgrana è una finale perché la sconfitta li escluderebbe dal turno successivo se il Bayern non perde contro il Viktoria Plzen. Inoltre, Xavi è stato dimesso da molti membri a causa dell’epidemia di infortuni che la squadra ha subito nei giorni scorsi e ha un disperato bisogno del recupero dei giocatori.

spero in cond

E uno di loro potrebbe essere canadese Non escluso per questo incontro. L’allenatore vuole stare molto attento con tutti i suoi giocatori per evitare battute d’arresto, ma mercoledì è chiaramente definitivo. Dovremo vedere come se la caverà il francese, che è migliorato notevolmente da un infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Manca ancora una settimana e ci sono opzioni che può giocare in quella partita cruciale. Dal club lo ammettono La sua esistenza è “molto difficile” ma non impossibile.

Kaund, nella partita con la Francia in cui si è infortunato. / EFE

difesa quadrata

I problemi si accumulano per Xavi in ​​difesa. Ora ha quattro giocatori infortunati dopo di loro Andreas Christensen sarà infortunato allo stadio Giuseppe Meazza. Oltre a Dane, l’allenatore non può contare sui già citati Araujo, Bellern e Jules Kound. Al momento, nel centro di difesa, ha solo due giocatori a disposizione Biko ed Eric Garcia Chi giocherà domenica contro il Celta.

Dopo alcune settimane durante le quali Xavi ha potuto contare su tutti i suoi giocatori tranne che su Sergio RobertoIn contemporanea con la pausa della Nazionale, c’è stata una vera e propria epidemia di infortuni. Fino a sette giocatori sono stati costretti a fermarsi. A quelli precedentemente recensiti, dobbiamo aggiungere De Jong, Memphis e Casey. E tutte queste sconfitte si verificano in una settimana importante per il Barcellona che ha giocato la Champions League contro Inter ed El Clasico in campionato.

La chiave è l’Inter

Nonostante tutto ciò che implica il “Classico”, se ne rendono conto nel club in questo momento La partita principale è quella contro l’Inter. È qui che sono in gioco tutte le loro opzioni sportive per continuare in Champions League, non bisogna dimenticare nemmeno la questione economica, mentre in campionato siamo ancora all’ottava giornata e ci sono tanti punti in discussione.