Barcellona e Boca Juniors incoronano ufficialmente la Maradona Cup in onore del giocatore argentino | calcio | Gli sport

Il 14 dicembre Barcellona e Boca Juniors giocheranno la Maradona Cup, partita in cui intendono onorare il calciatore argentino, nel primo anniversario della sua morte.

L’amichevole tra due storiche squadre in cui ha giocato Diego Armando Maradona si terrà al Marsool Park Stadium di Riyadh (Arabia Saudita), con una capienza di 25mila spettatori.

Questa sarà la prima volta che le due squadre si incontreranno in questo paese mediorientale., in una partita in cui si misureranno due dei club storici in cui Maradona ha giocato”, ha riferito il Barcellona sul suo sito web.

Il partito cerca di riconoscere l’eredità lanugine, È considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, scomparso il 25 novembre 2020.

Diego Maradona indossava una maglia del Boca Juniors due volte: Ha iniziato la sua prima tappa nella stagione 1981/82, ottenendo il Metropolitan Championship 1981, l’unico titolo ottenuto con gli Xeneizes. Poi è tornato per la stagione 1995, e ha giocato due stagioni in cui ha concluso la sua carriera da calciatore professionista.

In secondo luogo, lanugine È stato anche associato all’FC Barcelona per due stagioni 1982/83 e 1983/84, durante le quali ha giocato 58 partite e ha vinto tre titoli: la Coppa del Re, la Coppa di Lega e la Supercoppa spagnola.

Finora, Barcellona e Boca Juniors si sono incontrati in dieci occasioni, l’ultima al Camp Nou, nella Coppa Joan Gamper, il 15 agosto 2018, nella vittoria per 3-0 sul Barcellona. (Dottoressa)