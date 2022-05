Barcellona: Gerrard: Vogliamo Coutinho all’Aston Villa

Elui è Barcellona Devi abbassare i toni della tua squadra per accogliere i nuovi accordi. Senza infortuni, il club non potrà salire ai massimi livelli. E uno dei giocatori che, quasi dal suo arrivo, è stato sulla rampa di uscita lo è Filippo Coutinho. Ma sembra proprio il brasiliano che conclude il suo contratto con un ente Camp Nou Nel giugno 2023 sarà finalmente scollegato quest’estate. ceduto a Aston Villa S Steve Gerrard Il suo ex compagno di LiverpoolVuole continuare a contare su di lui.

Coutinho29 anni, è stato un sostituto, questo giorno, contro Burnley. L’esterno è entrato all’80’ del cross, ma Gerardo Ha spiegato che ciò non era dovuto a un calo delle prestazioni o alla mancanza di fiducia. Anzi. “Filippo Ho capito. Ha giocato tante partite di seguito”, ha spiegato l’allenatore prima di aggiungere i suoi programmi per il prossimo anno: “Ovviamente vogliamo Coutinho ecco”. Così l’ex giocatore conta su di lui da 22 a 23.

Inno Hooligan Aston Villa per Coutinho che spazza la Premier League inglese

Il Aston Villafatto, La missione si è chiusa nel mercato lo scorso inverno Con opzione di acquisto facoltativa di 40 milioni di euro. Nell’entità inglese vogliono prendere il brasiliano, ma considerano il numero molto impressionante. Inoltre, il precedente fascicolo di Liverpool Anche molto importante e ora solo una parte assume, mentre l’altra paga ancora Parà.

Nel Premier League inglese, Coutinho, Che secondo molti media inglesi conta anche NewcastleHa giocato 15 partite, segnato quattro gol e fornito tre assist. con il Paràquesto corso, ha giocato 16, 12 pollici lega e quattro pollici Champions League, In cui ha segnato due gol.

Barra manipola l’attacco, mentre Coutinho segna questo splendido gol con il Brasile!

Il Parà Ha in programma per la stagione 22-23 senza Coutinho Negli spogliatoi e facendo affidamento sui suoi risparmi di file e inserito il suo trasferimento. Nell’entità di Barcellona, ​​non pensano alla sua continuità. Il brasiliano è arrivato Barcellona A gennaio 2018, come l’affare più costoso della storia del club catalano: 120 milioni di euro più 40 nelle varianti. Nella campagna 19-20, Era in prestito a Bayern Monaco.