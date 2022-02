Barcellona: i fischi di Dembele non funzionano e chiede urgentemente un posto

Caso fossette È stata una vera sfida per Xavi. Dal mio arrivo e come prima per Koeman o anche per Valverde, anche se per motivi diversi. L’attuale allenatore è stato visto Sulle corna di un dilemma Con il francese un boss che gli chiede di non riportarlo indietro e un giocatore che si allena bene, ha tante qualità e ha una prestazione in campo. Nel frattempo, i fan esprimono la loro opinione in base a ciò che leggono sulla stampa. Nel periodo di riscaldamento contro l’Atletico gli hanno fischiato prima dell’inizio della partita e giovedì lo hanno salutato con le unghie.

ha dato fiato chiese Xavi pubblicamente alla culerada non concentrandosi su di essa. O quel pico dall’erba ha anche chiesto ai fan di smettere di fischiare. L’unica persona che hanno notato è stata Fossetta se stesso Quando si inizia a giocare è solo lui a trasformare i fischi in applausi perché ogni volta che tocca la palla trasmette pericolo.

evidente miglioramento

chiede fossette posto in undici subito. Non ha colore il confronto tra i 65 minuti di Adama e i 25 del francese. Questi ultimi vincono una valanga. E non si tratta di denigrare Adama, che ha giocato soprattutto all’Atlético Day, ma di vedere chi sta facendo meglio adesso.

La decisione non sarà facile per il tecnico. Xavi è felice perché i suoi giocatori competere per la posizione. Ciò aumenta le prestazioni individuali e quindi le prestazioni di squadra. Ma devi anche tenerne conto scala di muffaNuovi contratti e politiche del club. Se Dembele continua a giocare in questo modo, non può più essere lasciato in panchina. Il primo test sarà a Valencia.

Calma e calma

È chiaro che dopo quanto accaduto nella partita del Napoli, L’attaccante ha ribaltato la sua posizione con stand. Riuscì a superare quel sibilo senza alcun problema perché rimase lo stesso. Questo ti sta bene Personalità un po’ pigra e rilassata. Altri sono molto più colpiti da queste cose. Dimple fondamentalmente scivola.