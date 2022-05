Barcellona in corsa a Ravenha

Il Barcellona ha messo in agenda il tema di Rapinha. E secondo il Telegraph, il club di Xavi ha fatto un altro passo nell’ingaggio e ha “intensificato” i contatti con il Leeds per l’attaccante brasiliano. Dal Barcellona sono pronti a proporre due processi, a seconda che il Leeds riesca o meno a rimanere nella posizione di premier. L’offerta in caso di retrocessione potrebbe arrivare alla fine a 30 milioni di euro. Il Telegraph spiega che il Barcellona voleva accelerare e non aspettare la fine della stagione. Si presume che l’opzione di acquisto Adama Traoré non verrà pagata.

Rafael Dias Pilalliconosciuto come Ravenhauno dei giocatori che il Barcellona sta valutando di rafforzare il proprio schema offensivo. Le informazioni fornite dallo sport confermano e hanno potuto confermare che la segreteria tecnica del Barcellona sta valutando il brasiliano per coprire l’eventuale partenza di Dembele.. L’ala destra del Leeds è un calciatore che ama la sua capacità di equilibrio e verticalità.

Ravenha25 anni, Ha una clausola di 80 milioni di euro, anche se le informazioni pubblicate in Brasile ipotizzano che la sua partenza potrebbe essere di 35 milioni, una cifra che il Barcellona considera ancora alta. Un fattore che potrebbe aprire le porte del giocatore all’entità culé è che il suo agente, Deco, è una persona strettamente associata al club catalano da quando Joan Laporta è diventato presidente.

futuro di Ravenha Mira a uscire dal Leeds. Con contratto fino al 2024, l’attaccante ha preferito non ascoltare le offerte di rinnovo del club inglese e accoglie con favore un cambio maglia.