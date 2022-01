Barcellona: Luke de Jong ribalta la situazione

hFinora, Luca de Jong Era un disprezzo all’interno di uno stampo Barcellona. Olandese, su richiesta Ronald KumanÈ stato considerato da molti che non meritasse di far parte della rosa del Barcellona. Un attaccante che non era all’altezza del compito di una squadra, nello specifico, non aveva un attaccante.

Il futuro del giocatore in prestito Siviglia sembrava lontano da era Bara. Continuità, impossibile. Dal club hanno lavorato alla sua partenza. Sulla possibilità di restituirlo Siviglia O per cercare una nuova destinazione, ad es cdiz. Tuttavia, il giocatore non ha mai tenuto questa posizione. È molto chiaro che non vuole abbassare la sua tana e passare dal giocare per squadre che lottano per fare qualcosa in Europa a lottare per il riscatto in quella categoria.

Forse questi formulazioni A partire dal Dai chi lo ha confrontato Guarda con Neymar Quando si è trattato di finire i palloni che penzolavano dall’area non lo hanno aiutato. Ne hanno fatto un oggetto di ridicolo.

La cosa migliore che abbia mai fatto Guarda Non ha perso la fiducia in se stesso. Mentre era negli uffici in cui si sono trasferiti per cercare di tenerlo fuori dal club, ha continuato a lavorare.

Alla fine, per necessità, e a velocità di ferito, cura dovuto ricorrere ad esso. Si scopre che Guarda Ha risposto con dei gol. Tanto che ha messo in difficoltà l’allenatore del Barcellona.

il Barcellona Nessun obiettivo specifico rimasto. de Jong Dimostra che lo possiede. Ha segnato tre degli ultimi quattro gol in Solo. Sta guardando il portiere da tre partite di fila e lo sta guardando cura arrendersi all’evidenza. “Luke fa gol e li fa bene. Come faccio a farlo uscire dalla squadra? Se continua a giocare, io continuerò a giocare”. puntando a dalla penisola arabica.

In questo caso, devi pensare a cosa accadrà all’attaccante in questo mercato invernale. Subito, de Jong Più vicino a restare che a partire. cura Ho scoperto che può esserti utile. Oltre alle pulsioni che ho riscontrato di poter registrare Ferran Torres. Pertanto, a meno che non ci sia una nuova aggiunta, Luuk continuerà fino alla fine del ciclo.