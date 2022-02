Barcellona – Napoli | Europa League: Xavi: “È una follia non essere in Champions, ma vincere l’Europa League ci permette di entrare”

Xavi Hernandez Non ha nascosto la sua rabbia per non poter essere dentro Campionima ha spiegato che il motivo dietro Lega Europea È il limite, per due ragioni principali. Primo perché vincere permetterebbe loro di qualificarsi Champions League Dalla prossima versione, e in secondo luogo, perché Barcellona Non teneva ancora quel titolo nel palmo della sua mano. L’allenatore catalano, che ha dovuto fare i conti con domande in merito Messi, Paris Saint-Germain e MbappéMi rendo conto che 100 giorni al timone sono stati come 100 anni a causa dell’intensità di tutto ciò che ha passato. Infine, fai attenzione alla qualità dei file Nebuli.

Xavi appare prima della premiere europea

Elvis

“Ho già detto che ero ingiusto con Danny e ho deciso di accettare il lavoro più che la performance”.

13:50 oppa

“Si sta allenando molto bene, ha avuto bisogno di sessioni più forti. È già al cento per cento e lo vedremo sicuramente giocare. È un giocatore che può giocare spazio, ricevere e scaricare. Molto contento di lui, molto professionale e molto positivo .”

Auba è già al cento per cento e lo vedremo sicuramente giocare cura

Osimene e Fabin

“Per loro sarà importante perdere Osimhen. Hanno tante variabili. Fabin mi sembra un grande calciatore, ha un tiro, sa giocare tra le linee…”

essi

“Anche il Napoli è con noi. Loro fanno tante cose bene, ma lo siamo anche noi”.

midollo

“È possibile che ci siano dei cambiamenti… lo stesso domenica… è difficile per un giocatore sopportare questo calendario difficile”.

sempre dritto

“È molto positivo poter scegliere, essere in lizza per la posizione”

emotivamente

“Il derby era una partita da vincere. Abbiamo fatto una buona partita, non è stata una partita perfetta, ma questi sono i nostri errori. Eravamo migliori e avremmo potuto vincere, ma si tratta proprio di vincere”.

Ricordo che la UEFA è stata molto difficile, è stato Ronaldinho Parra, Luis Enrique… e non siamo arrivati ​​in finale cura

L’ultima partita in UEFA

“Ricordo che la UEFA è stata molto difficile. Non ce l’abbiamo ed è un altro motivo. Barra era il giocatore di Ronaldinho, Luis Enrique, era in quella squadra… Non siamo arrivati ​​alla finale. Sono molto emozionato e anche i giocatori. L’ho già detto che mi fa incazzare. Ascoltare la musica della Champions League e non esserci, ma dovrebbe renderci più forti”.

Fernando TorriS

“Sono molto felice. Mi piace che sia un numero 9 o un esterno. Un grande acquisto, un professionista e ci aiuterà molto, senza dubbio”.

Lega Europea

“Per noi è un’opportunità per dimostrare che possiamo competere in Europa. È un’occasione per entrare direttamente in Champions League, è già una motivazione sufficiente per noi. L’Europa League non è un livello di terza fascia. L’ultima bravissimi i campioni, il Villarreal, il Siviglia…”

Fossette al Camp Nou

“A seconda di quello che vedo in allenamento, in competizione. La giornata dell’Espanyol è andata benissimo, sono nato…”.

Npoles è la squadra dei campioni cura

Nebuli

“Una squadra compatta, un allenatore esperto, abituato a difendere la palla, ma che difende bene anche nei muri bassi. Sono una squadra da campioni”.

Critiche a Messi

“E’ normale essere a Parigi ed essere Messi. Se la gente tira solo il rigore, è normale che ci siano critiche. Gli auguro il meglio. Per me sarà sempre il migliore del mondo”.

Eric e Busquets

“Le critiche devono essere accettate. Mi rendono un calciatore migliore e devono capirlo. Sia Eric che Busquets sono giocatori importanti nel piano di gioco”.

Non siamo considerati candidati per vincere il titolo, siamo considerati candidati cura

Adama

“Ci dà molto. È un calciatore maturo, sa scegliere bene, le sue decisioni sono buone, è sbilanciato, attira tanti giocatori… per te può distruggere le partite”.

lok de jong

“In linea di principio ha più un ruolo di quanto pensassi, ma vederlo allenarsi no. Luke si allena, è fantastico. Ci aiuta e ci aiuta. Riesce ad entrare in area e finire bene, scarica palloni da vicino alla zona”.

Parigi Saint Germain

“Non sono qui per analizzare gli altri. Il giorno in cui giocheremo contro il PSG o il Real Madrid ne parleremo. Oggi c’è il Napoli”.

Chucky Lozano

“Hanno molte sconfitte. Penso che sia un ottimo giocatore”.

La nostra realtà è l’Europa League e dobbiamo dimostrarlo contro il Napoli cura

Possibilità di competere contro il Paris Saint-Germain

“Non lo so, è un’ipotesi. La nostra realtà è l’Europa League e dobbiamo dimostrare contro il Napoli che è un grande avversario. Avevamo già la possibilità di gareggiare in Champions League e non abbiamo fatto i compiti. .”

rotazione

“Non ho una festa di 11. Saranno tutti importanti e lo sono stati. Tutti servono e meritano di giocare per il Barcellona e lo dimostrano. Tutti o quasi tutti hanno minuti”.

mbpp

“Non tocca a me parlare. Chiedimi di me. Dammi nomi… È pazzesco non esserci e sono così competitivo… Dovrebbe dircelo lui. Non chiedermi di Mbappe”.

mbapp? Chiedimi di me cura

Etichetta preferita

“Andremo a LaLiga ed Europa League. I favoriti’ No, non lo direi. Il Napoli è una forte contendente, e alla seconda trasferta, è l’ultima a vincere il torneo… “Non ci considero favoriti, lo so favoriti. Vedo un pareggio molto equilibrato”.

100 giorni di credito

“Sembra che siano passati 100 anni… Abbiamo avuto infortuni, l’epidemia di Covid, il mercato di gennaio… Sai che sono così figo, voglio riportare Bara dove merita e c’è lavoro, ma lui è grato. Sono situazioni che ti fanno crescere anche come persona. Nel gioco, in questi 100 giorni, siamo migliorati sotto molti aspetti. Stiamo gareggiando e questo ci mostra soprattutto la Liga. Siamo migliorati negli atteggiamenti, risultati e gioco. Stiamo crescendo e siamo sulla strada giusta”.

Sono passati 100 giorni e sembrano 100 anni cura

Eric Garcà

“È un ottimo difensore centrale. Sa di aver commesso un errore una tantum che ci è costato un gol e ce l’ha in testa. È stato un peccato che si sia infortunato quando era in vetta molto alta. Sta per essere importante nelle prossime partite, non abbiamo molti difensori, deve tornare al livello a cui era prima dell’infortunio”.

Stimolare

Ci piacerebbe essere in Champions e ti fa impazzire essere in un’altra competizione, ieri quando vedi le partite… Ma con una vittoria vai dritto in Champions e noi la vediamo come un’opportunità e in vantaggio, una delle avversarie può essere una partita di Champions. Due anni fa era così”.

Eric sa di aver commesso un errore specifico che ci è costato un gol ed è in testa cura

Lega Europea

“Il messaggio è chiaro, è un’opportunità. L’obiettivo principale è entrare in Champions League e abbiamo due strade, La Liga o Europa League. Non siamo in Champions League perché non abbiamo gareggiato né fatto il lavoro”. , ma abbiamo bisogno della nostra gente. No, siamo stati fortunati con l’avversario, potrebbe essere una partita di Champions, l’obiettivo è andare il più lontano possibile e competere”.