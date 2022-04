Barcellona: Svelati i numeri milionari dell’accordo di Barcellona con Spotify

E illui è Barcellona Annunciato 2 settimane fa Accordo di sponsorizzazione con SpotifyLa popolare piattaforma di musica online. Il collegamento inizia il 22-23 e durerà quattro stagioni. Tuttavia, la concordia deve esserci Adottato questa domenica, 3 aprile, in una riunione straordinaria dei delegati, Sarà remoto.

Il Camp Nou è stato anche rinominato Spotify

camicie

Ora, i giornali catalani Mundo Deportivo e Sport hanno Rivela i numeri milionari Per realizzare l’entità di Barcellona. E per quanto riguarda la sponsorizzazione delle magliette, si attengono ad essa Risolto 57,5 ​​milioni di euro a stagione. può essere aggiunto a questo importo 2,5 milioni di altre variantiche in linea di principio non sarà difficile da ottenere, in modo che l’importo annuo raggiunga 60 milioni. E che moltiplicato per le quattro campagne sarebbe un totale di 240 milioni.

Quando si tratta di elastici per i quali i giocatori usano esercizioaltri lo saranno 5 milioni per tre anni che ha partecipato a questo caso.

lo stadio

Nel frattempo, per nominare il passo, Spotify paga l’FC Barcelona 5 kg per campagna Fino al completamento dei lavori di Espai Bara e 20 milioni a stagione per i restanti otto corsi (160 chilogrammi in totale) che sono stati impegnati, secondo il Centro RAC1.