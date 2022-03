Barcellona: vittoria di Barra in autostima prima di El Clasico

E illui è Barcellona Ieri ha bussato al tavolo. segno negativo asceso tacchino Questo non solo gli permette di essere questo pomeriggio nel piatto dei quarti di finale di Lega Europea Ma comporta una grande decorazione per un progetto Xavi Hernandez Una preziosa iniezione di autostima prima del Clasico di domenica Santiago Bernabeu.

Il gol di Pedri (1-1) nel Galatasaray-Barcellona 1-2

Le band suonano le loro scelte sciocche il giorno successivo per bloccare il titolo lega per le uova. Sono separati da 15 punti, però Parà Ha giocato una partita in meno. Il distacco è importante, ma Azulgrana raggiunge un bivio nel momento migliore della stagione. Sono ben consapevoli del livello che hanno raggiunto.

cambiamento di volto

Dal momento che entrambe le squadre si sono incontrate Supercoppa spagnolaIl 12 gennaio, la squadra catalana ha giocato 12 partite tra tutte le competizioni, per un totale di una sconfitta, tre pareggi e otto vittorie. La loro carriera nel campionato nazionale regolare è più che impressionante: hanno quattro vittorie, 14 gol per loro e 2 contro di loro. “Forse siamo arrivati ​​a un momento molto buono. Non so se è stato il migliore della stagione. Ma non significa niente, li ho visti di diversi colori. Sarà molto difficile. La partita del Bernabeu sarà molto difficile. Complicato”, Ieri Xavi Hernandez ha confessatoche tuttavia ha riconosciuto il grande valore del successo in Istanbul: “È un punto di svolta nel progetto. Crediamo in quello che stiamo facendo.”

Il gol di Aubameyang (1-2) nel Galatasaray-Barcellona 1-2

prestazione

vittoria finita Galatasaray Presuppone un colpo morale importante alle stelle, vincere in un campo complesso, sopravvivere nel Lega Europea E per come è successo: ritorno compreso. Gli impulsi delle loro braccia non diminuivano l’intensità o la concentrazione. Non hanno smesso di crederci, come ho chiesto loro cura Alla pausa sono stati premiati. E il tecnico, ciecamente fidato dai suoi uomini, lavora perché possano continuare a credere nei classici.

Ma gli azulgrana, oltre ad essere di buon umore dopo il ritorno di ieri, presentano un livello straordinario. Vicoli in un grande momento: Pedri, Oba, Busquets, Frenkie de Jong, Pico, Dembele, Ferran Torres…La maggior parte dei calciatori ora mostra la sua versione migliore. Gareggiano e si divertono, come hanno ammesso gli stessi professionisti sia nel pubblico che nel privato. Il canarino ha segnato un gol meraviglioso in rete Galatasaray E i presunti galloni di Gabons Super A Ayaki Paya Ho anche firmato un punto contro Osasuna; Il Valencia ha fatto una doppietta contro la squadra della Navarra; Il nazionale francese ha fornito cinque assist nelle sue ultime cinque partite lega che ha esposto… cura Realizza il grande potenziale di Real Madrid, Ma neanche la squadra bianca si fida di questa nuova squadra Parà.