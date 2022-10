Barcelona Fashion Summit: ascolta le basi il 9 febbraio

Il Barcelona Fashion Summit ha già una data. L’undicesima edizione del più grande fashion business day in Spagna si terrà il 9 febbraio 2023 con una nuova identità, affermandosi così come evento di riferimento del settore.

Dopo l’edizione 2022 ancora segnata dalle restrizioni imposte dalla pandemia, l’evento, organizzato da Modaes, patrocinato e promosso da Districenter e Meta 080 Barcelona Fashion, tornerà come di consueto nel 2023, con l’obiettivo di riunire ancora una volta i leader di l’industria della moda in Spagna e nel mondo.

il viaggio Si svolgerà al Petit Palau nell’emblematico Palau de la Música CatalanaBarcelona Center for Culture, e prevede di riunire quasi cinquecento professionisti del settore della moda in un incontro in cui verranno discusse le sfide aziendali in questo settore.

Il Barcelona Fashion Summit 2023 si terrà al Petit Palau nel Palau de la Musica Catalana

Il Barcelona Fashion Summit torna per la seconda volta consecutiva al suo posto moderno Dopo aver sviluppato le sue precedenti edizioni in luoghi come il Teatre Nacional de Catalunya o il Palazzo dei Congressi Fira Barcelona.

nei prossimi mesi, Il Barcelona Fashion Summit annuncerà i dettagli della sua undicesima edizioneche si articolerà intorno a presentazioni, interviste, discussioni e tavole rotonde con grandi nomi del settore moda.

L’ultima edizione dell’evento, tenutasi il 10 febbraio 2022, è stata la prima giornata fisica che ha riunito i professionisti della moda dopo la pandemia. La chiamata si è svolta sotto il titolo Cambiare il panorama: nuove connessioni.

La chiamata tornerà nel 2023 al suo stato di piena normalità

Il convegno dello scorso febbraio si è svolto in forma mista, con una capienza ridotta di 270 professionisti del settore, chi Mi unisco con una forte diffusione fluire tutto il mondo.

Durante tutta la sua carriera, Più di duecento esperti e dirigenti del settore della moda hanno partecipato al Barcelona Fashion Summit Non solo in Spagna, ma in tutto il mondo. Tra questi ci sono direttori di aziende come Inditex, Mango, All We Wear Group (Awwg), Bestseller, Mayoral, Amazon o Zalando, oltre a esperti di Iese, Kpmg, Ey, PwC o Deloitte. Inoltre, quasi 8.000 persone faccia a faccia e quasi 4.000 partecipanti virtuali supportano la data dell’evento.

Ora puoi prenotare il tuo biglietto su www.barcelonafashionsummit.com