Barlatino sottopone quattro leggi modello alle legislature regionali

Secondo l’attuale presidente alternativo del Parlatino, il deputato cubano Rolando González, questi strumenti legali sono stati approvati, tra gli altri, nella 36a Assemblea ordinaria, venerdì scorso, le cui prime sessioni sono state dedicate al Covid-19 e all’elezione di nuove autorità.

Gonzalez ha precisato che negli ultimi anni il parlamento regionale ha firmato circa 70 documenti di base sulle questioni sociali e adottato 30 leggi modello, la maggior parte delle quali sono state introdotte durante l’emergenza sanitaria, quando hanno adottato la modalità di lavoro a distanza con l’obiettivo di mantenere l’opera legislativa.

Ha ritenuto che le quattro leggi inviate ai paesi del continente siano così delicate da essere sostenute dal Vertice di Barlatino e poi inviate alle camere legislative della regione.

Tra queste iniziative, ce n’è una che chiede di ridurre gli sprechi alimentari di fronte all’aumento della fame dovuto alla pandemia e un’altra che riguarda la riduzione dell’inquinamento marino.

Il terzo esorta i governi a garantire il diritto delle persone all’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per ridurre il divario digitale.

Intanto il quarto sollecita la regolamentazione del lavoro a distanza come nuova forma di lavoro, dopo il flagello della pandemia.

Come ha spiegato il senatore uruguaiano Alejandro Sanchez della Commissione Barlatino per l’agricoltura, il bestiame e la pesca in una sessione plenaria questo fine settimana, 127 tonnellate di cibo sano in America Latina ogni anno finiscono nella spazzatura, il che è inaccettabile di fronte a così tante esigenze. e persone. povertà.

