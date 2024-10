Batista ha detto che il Venezuela meritava di vincere sull’Argentina e ha fornito alcuni dettagli

a casa, Venezueladiretto da Fernando Battista, Pareggio 1-1 con nazionale argentina, Sulla strada per Giocata la partita dei Mondiali 2026 A Maturin, su un campo con molta acqua, dopo una forte pioggia. Partita di Saeed, per il nono appuntamento Qualificazioni sudamericaneEd è stato speciale L’allenatore argentino Vinotinto ha raccontato le sue sensazioni Prima dei media.

Fernando Batista, allenatore del Venezuela, ha parlato dopo il pareggio con l’Argentina. Immagini Getty

In questo incontro è tornato Lionel Messi In maglia campione del mondo e due volte campione americano, dopo che un infortunio alla caviglia sinistra lo ha tenuto lontano dall’Inter Miami e dal precedente doppio appuntamento per le qualificazioni.

Nicola OtamendiLa prima volta, Ho aperto il tabellone segnapuntiMa l’Albiceleste non riesce a mantenere il vantaggio, restando con un punto. Così, è diventato tre gol di vantaggio sulla Colombia, la sua seconda squadra nelle qualificazioni. e Vinotinto, trad Salomon RondonPotrebbe Pareggiare Davanti ai suoi fan.

“Il campo era duro. Abbiamo provato ad aspettare un po’, ma la pioggia era molto forte. E mi rimane un sapore agrodolce: sento che il Venezuela era superiore. L’Argentina ha concluso la partita con sei difensori. Abbiamo meritato di vincere la partitaLo ha detto Batista nella conferenza stampa post partita.

“Non sono uno che parla di arbitri, sbagliano come sbagliamo noi. È stata una bellissima partita L’Argentina è arrivata una volta e abbiamo segnato sei o sette gol. “Siamo sulla strada giusta”, ha aggiunto l’allenatore.

“Rincon ha esperienza e pensavamo che giocasse questa partita di Aramburu oggi non mi ha sorpreso Salvo la posizione della squadraA poco a poco abbiamo messo in porta l’Argentina. Non dovevamo disperare, abbiamo chiuso il primo tempo con calma. Il loro obiettivo era disonorare la regione”.

“Lavoreremo per essere competitivi in ​​ogni partita. Il gruppo è molto bravo e siamo pronti per quello che verrà. Vorrei migliorare il gioco. Questo gruppo vuole davvero raggiungere l’obiettivo e lo dimostra sempre. La verità è che sento che abbiamo perso due punti; Partiamo arrabbiati“Ha sottolineato.

Alla domanda su Lionel ScaloniBatista ha detto:Ho un grande rispetto per Lionel, è l’ultimo campione del mondo e per me è il miglior allenatore del mondo“.