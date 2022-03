Batman 2022: questo è l’ordine di visione dei film di Batman

Batman. (riprese)

Batman È uno dei film più attesi nel mondo dei fumetti e nel mondo del cinema in generale, e non è da meno, perché è il personaggio più famoso del mondo dei fumetti. DC Comics E il che ha anche una grande folla di fna in tutto il mondo.

Questo episodio è stato preparato da Warner Bross e DC Comics, sotto la direzione di Martt Reeves che interpreterà il famoso pipistrello Robert Pattinson, Che è famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nell’epico Twilight.

Anteprima eseguita ieri, visualizzazione pubblica oggi; Tuttavia, gli spoiler vagano per le reti, quindi ti consigliamo di non viziarti. Prendi i tuoi posti al cinema e goditi questa fantastica puntata.

Se sei un fan di “Cavaliere della notte”E il Quindi probabilmente sai già cosa serve per vedere Batman e prepararti per la premiere di oggi, ma se non è il tuo caso, Non preoccuparti perché qui ti daremo la soluzione al problema.

Chiedi di guardare il film di Batman:

Se non vuoi perderti nel bel mezzo di un film Batmanè necessario che tu guardi i film precedenti, ma sappiamo che prima di farlo ti potrebbe essere posta la seguente domanda:

In che ordine guardare i film di Batman?

Questo per organizzare la visione dei film di Batman e quindi attendere lo spettacolo di Batman per la prima volta.

film dell’epoca classica

– Batman: The Movie: uscito nel 1996. Il regista Leslie Martinson, con Adam West.

Batman degli anni ’80 e ’90

– Batman: uscito nel 1989. Regista Tim Burton, con Michael Keaton.

– Batman Returns: uscito nel 1992. Il regista Tim Burton con Michael Keaton.

– Batman Forever: uscito nel 1995. Il regista Joel Schumacher, con Val Kilmer.

– Batman & Robin: uscito nel 1997. Il regista Joel Schumacher con George Clooney)

Versione Nolana

– Batman Begins: uscito nel 2005. Il regista C. Nolan, con Christian Bale)

– Il cavaliere oscuro: uscito nel 2008. Il regista C. Nolan, con Christian Bale)

– L’ascesa del cavaliere oscuro: uscito nel 2010. Il regista C. Nolan, con Christian Bale)

Batman nell’universo condiviso DC

– Batman v Superman: Dawn of Justice: uscito nel 2016. Il regista Zack Snyder con Ben Affleck)

– Justice League: uscito nel 2017. Il regista Joss Whedon con Ben Affleck)

– Justice League di Zack Snyder: uscito nel 2021. Il regista Zack Snyder con Ben Affleck)

Batman autonomo

– Batman: rilasciato nel 2022. Il regista Matt Reeves con Robert Pattinson)

fatto: Si dovrebbe notare che I film non hanno un ordine specifico che devi vedere per capire tutto Ciò è dovuto alle diverse versioni che lo caratterizzano Batman Con il passare degli anni. L’elenco che ti abbiamo fornito sopra è in ordine di rilascio.

Questi sono gli attori di The Batman:

Questo il famoso cast che fa parte del progetto: Robert Pattinson, Zoe Kravitze Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jimmy Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Dove vedi Batman in Perù?

Dal 2 marzo, i peruviani possono già godersi il nuovo film “Il cavaliere della notte”, questa volta interpretato da Robert Pattinson. Orari e lavori per giorno sono ora disponibili a livello nazionale su: Cinépolis, Cineplanet, UVK, Cinemark e Cinestar.

