Batman distrugge il botteghino e sorprende il mondo

L’ultimo aggiornamento al botteghino di The Batman ha rivoluzionato il mondo intero. Il film di Robert Pattinson lo fa esplodere.

Come menzionato Tempo di consegnaE il Batman Ha tenuto il primo posto al botteghino nel suo secondo fine settimana. Sorprendentemente, ha visto un forte calo del 51%. Ha avuto una stima di 66 milioni negli Stati Uniti nei tre giorni del fine settimana. Di conseguenza, dovrebbe adattarsi DC Comics Da Matt Reeves Ricevi 238,5 milioni di dollari nel suolo statunitense quando arriva domenica. Questo numero attualmente supera i 400 milioni a livello globale e non è stato rilasciato in Cina. Con un budget di 200 milioni Batman Ora raddoppia quel numero. In una sola settimana è raddoppiato. Le prospettive sono ancora più positive.

Vale anche la pena notare che il riavvio del franchise di Batman Aveva molto più controllo sul botteghino nel suo secondo fine settimana. Altri film di Universo DC Non sono stati molto fortunati. Mentre Batman Ha subito un calo del 51%, come i film Batman vs Superman: L’alba della giustizia (69%), Il cavaliere oscuro risorge (61%), Lega della Giustizia (56%) e Il Cavaliere Oscuro (53%) ha vissuto un destino peggiore. Soprattutto alcuni di loro, come puoi vedere. Ciò che è chiaro è quella fama mantello cruciforme È ancora famoso tra i fan. E che gli spettatori hanno ricevuto più volte grande affetto e devozione Robert Patterson.

Spider-Man: No Way Home è sulla buona strada per catturare 800 milioni di persone negli Stati Uniti

In un altro ordine di cose con il botteghino, Spider-Man: Non c’è spazio per casa Ha già sfiorato gli 800 milioni di dollari al botteghino nazionale. Domenica dovrebbe raggiungere 792,2 milioni di dollari. Tuttavia, il film di nomination Marvel Studios Online, in HD e sapendo che arriverà con una settimana di anticipo nella sua versione digitale… potrebbero fermare il film nelle sale. Quindi, ha un impatto diretto sulla sua eventuale carriera al botteghino.