Batterie! Questo è il nuovo tipo di furto nel pagamento delle fatture on-line: evitare il tracollo

Alcuni mesi fa è stato lanciato un allarme a causa dell’aumento della criminalità informatica in Colombia. Centinaia di annunci fraudolenti si sono infiltrati nelle principali piattaforme e decine di persone sono cadute vittime dell’inganno dei criminali.

Ecco perché Qui ti diciamo quali nuovi metodi stanno utilizzando i ladri digitali Per furti on-line.

Un modo in cui ho guadagnato forza è phishing, Chi viene utilizzato Crea pagine molto simili a quelle di catene o negozi. Ciò che fanno è imitare i processi di pagamento in modo che le persone possano inserire i propri dati personali e finanziari.

L’ultimo reclamo è stato presentato da uno degli utenti della piattaforma I criminali informatici utilizzano Internet per truffare il pagamento delle bollette dell’Enel, un servizio energetico pubblico.



“Che bellezza. “Progetto per truffare chi vuole pagare la bolletta dell’Enel”.Ha commentato l’utente che, effettuando una ricerca su Google, si è accorto che il primo risultato restituito era un link falso che si spacciava per l’entità e che inoltre si trattava di contenuto sponsorizzato, vale a dire che i criminali avevano pagato il motore di ricerca per far apparire per primi la loro pagina.

Nella foto potete anche vederlo Il collegamento utilizzato dai ladri digitali contiene errori di ortografia, come la parola “facruta”.

Pochi giorni fa Denunce simili sono già arrivate da parte di persone che sostenevano che i ladri stessero creando pagine simili alla piattaforma Falabella. Per ingannare gli acquirenti.

In realtà, I criminali hanno utilizzato le promozioni del BlackWeekend Lanciare sconti sotto il nome Falabella, ma utilizzando URL che hanno altri nomi.

Questi sono alcuni consigli per evitare di cadere nelle mani di criminali

La SIC ha formulato una serie di raccomandazioni Così gli utenti possono proteggersi dai criminali informatici:

È importante controllare prima di fare clic su un collegamento discutibile e assicurarsi che non siano presenti errori di ortografia o di scrittura.

