Battlefield 1 e Battlefield 4 offrono gratuitamente i DLC Turning Tides e Naval Strike per un periodo di tempo limitato

A poco più di due mesi dal lancio definitivo di Campo di battaglia 2042 dopo aver parlato ritardo Entro metà novembre, EA. dice Vuole Rendi l’attesa ancora più piacevole offrendo due espansioni multiplayer per le due puntate della saga di Battlefield completamente gratuite. Quindi, entrambi Cambiare le maree Come faccio sciopero navale Può essere scaricato gratuitamente per Campo di battaglia 1 e Battlefield 4Dritto, anche se per un tempo limitato.

Scarica gratuitamente il DLC Battlefield

Pertanto, questi giocatori sia in Battlefield 1 che in Battlefield 4 in Computer e console Stazione di gioco NS X-Box Che non ha DLC nella sua libreria digitale Cambiare le maree NS sciopero navale Dalle loro modalità multiplayer, ora possono andare ai mercati di download digitali delle loro piattaforme di gioco per rivendicare tali contenuti.

Ovviamente, se vogliamo aggiungere Turning Tides e Naval Strike alla nostra guerra FPS senza alcun costo, dobbiamo sbrigarci, perché l’aggiornamento termina allora 19 settembreA questo punto, entrambe le espansioni torneranno ai loro prezzi abituali. Cosa offrono le espansioni Battlefield 1 e Battlefield 4?





Prendi le spiagge di Gallipoli con le forze alleate o difendi le fortificazioni dell’Impero ottomano a Capo Helles. La battaglia alla collina di Achi Baba continua con intense avanzate di fanteria. Intraprendi epiche battaglie navali nel Mare del Nord tra la Royal Navy britannica e la marina tedesca in Helgoland Bay. Partecipa al violento attacco offensivo britannico a Zeebrugge con onde minacciose e un’enorme diga tedesca”, come parte di Cambiare le maree NS Campo di battaglia 1, insieme a quattro nuove mappe, una nuova modalità di gioco, sei nuove armi e una nuova classe.

“Fai volare un aereo passeggeri distrutto sull’isola tropicale perduta. Attack on Nansha offre la più grande area nautica sulla mappa Battlefield, dove il tempo e le onde cambiano le sorti del combattimento. Invia un sottomarino nemico alla base navale o corri attraverso moli e isole rocciose nella massiccia mappa frangiflutti”, come parte del contenuto sciopero navale NS Battlefield 4Oltre a quattro nuove mappe, cinque nuove armi e vari accessori.

