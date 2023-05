Battlefield 2042 e la sua scarsa accoglienza sono stati i due motivi principali della cancellazione di Battlefield Mobile secondo il fondatore della società di giochi

Qualche tempo fa, Electronic Arts ha cancellato due importanti progetti per dispositivi mobili, Apex Legends Mobile E Mobile da campo di battagliaE Il primo era già disponibile su iOS e Android, mentre il secondo è stato rilasciato solo in fase di test In alcuni paesi è ora il fondatore di Industrial Toys, lo studio responsabile dell’adattamento della saga campo di battaglia Per i telefoni cellulari, ha garantito che la scarsa ricezione di Campo di battaglia 2042 È stato uno dei principali fattori che hanno portato alla cancellazione del progetto.

In particolare, Alex Seropian, che ha anche co-fondato Bungie nel 1991, ha spiegato in un’intervista a un media inglese che la scarsa ricezione dell’ultima parte della saga campo di battaglia Ha avviato un processo retroattivo presso Electronic Arts che ha finito per influenzare il gioco mobile, secondo lei, Durante l’ultimo anno in cui è stato a capo dello studio, sono successe diverse cose, come la sua partenza Campo di battaglia 2042 e la reazione negativa della società alla sua partenza, che ha generato molte riflessioni.

Il progetto Electronic Arts era così avanzato che il gameplay per il gioco sparatutto mobile era già in atto, ma a causa dei licenziamenti, non ha mai visto ufficialmente la luce del giorno.

D’altra parte, non incolpa del tutto il fondatore dello studio Campo di battaglia 2042Secondo lui, Apple ha anche cambiato le regole IDFA, in breve, ha reso più costosa l’acquisizione degli utenti. Quindi la crescita organica viene erosa con il rilascio 2042E La distribuzione a pagamento è diventata un po’ più costosa a causa delle regole IDFASecondo Seropiano, Apex Legends Mobile Doveva farlo anche lui, perché sebbene non si sappiano i veri motivi della cancellazione, tutto sembra far pensare al fatto che per problemi economici EA abbia dovuto chiudere entrambi i progetti.

Alex Seropian conclude dicendo nell’intervista che Pranzo leggero A Mobile da campo di battaglia Stava andando bene, ma Electronic Arts non si fidava del progetto per investire il tempo e il denaro di cui avrebbero avuto bisogno per farlo uscire in tutto il mondo. Ecco perché è stato cancellato all’inizio dell’anno in cui doveva essere rilasciato.