BBDO nomina Nancy Reyes CEO globale

Nancy Reyes assumerà il suo nuovo ruolo il prossimo ottobre, esattamente un anno dopo il suo ingresso in BBDO.

Dopo oltre vent’anni alla guida di BBDO Worldwide come CEO globale dell’azienda, Andrea RobertsonCEO veterano della filiale del Gruppo Omnicom, Verrà sostituito da Nancy Reyes.

RobertsonDopo aver ceduto il testimone al suo sostituto, diventerà il primo presidente globale di BBDO. Conferma che la sua intenzione era che Reyes diventasse il suo successore quando ha firmato l’anno scorso come CEO della società in America.

Secondo Robertson, Reyes si è rivelato “tutto ciò che mi aspettavo e molto di più”.. Robertson sottolinea che il nuovo CEO globale di BBDO è veloce, determinato e “fantastico con i clienti”.

Reyes assumerà il suo nuovo incarico il prossimo ottobread un anno esatto dall’ingresso nella rete agenziale del Gruppo Omnicom. Sarà la prima donna a ricoprire la carica di CEO di BBDO.

Al momento non ci sono piani all’interno dell’azienda per coprire la posizione vacante di CEO di BBDO Americas lasciata aperta da Nancy ReyesPrima di entrare nella rete di agenzie Omnicom, è stato amministratore delegato della società TBWA\chiat\dai New York.

Robertson rimarrà associato a BBDO come responsabile globale Consiglierà Reyes e lavorerà anche a stretto contatto con i clienti della rete agenziale.

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi cambiamenti nella leadership manageriale di BBDO

“È tempo per una nuova era e Nancy guiderà quell’era.”conferma Robertson. “Non andrò in pensione. E aggiunge: “Voglio assumere la carica di presidente e voglio farlo perché credo che sia qualcosa attraverso il quale posso fornire un valore aggiunto”.

Robertson ha iniziato la sua carriera di designer professionale con BBDO Designs nel 1995quando entrò nell’agenzia britannica Abbott Mead Vickers BBDO, dove sarebbe diventato amministratore delegato. Nel 2001, Robertson ha attraversato l’oceano per diventare CEO e presidente di BBDO North America, mentre nel 2004 è stato nominato CEO globale della filiale del gruppo Omnicom.

Sotto la guida di Robertson, BBDO ha vinto sette volte il premio Network of the Year ai Cannes Lions. È stato anche una figura cruciale per l’ingresso di importanti clienti come The Home Depot, Enterprise Holdings e Heineken nel portafoglio dell’azienda.

La sostituzione di Robertson con Rees è l’ultima modifica apportata negli ultimi mesi al BBDOche impiega circa 7.000 persone in tutto il mondo.

Proprio la settimana scorsa è stato annunciato che Jiah Choi aveva firmato per guidare gli uffici di New York e Chicago di BBDO. E Lo scorso aprile, anche David Lubars, direttore creativo globale di BBDO, ha annunciato il suo ritiro dalla pubblicità. La posizione di Lobars sarà occupata da Chris Beresford-Hill, nominato direttore creativo di BBDO per le Americhe lo scorso dicembre.