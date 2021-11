BBVA aumenta il dividendo al 50% degli utili e fissa la redditività al 14% nel 2024 | comp

BBVA ha deciso di modificare la Politica di Remunerazione degli Azionisti di Gruppo attualmente in vigore, resa nota attraverso le relative informazioni in data 1 febbraio 2017, per stabilire una nuova politica di distribuzione annuale compresa tra il 40% e il 50% dell’utile ordinario consolidato di ogni anno, rispetto alla precedente polizza che prevedeva la ripartizione tra il 35% e il 40%.

Tale politica sarà attuata destinando un importo al conto dividendi dell’esercizio (che si prevede sarà pagato nel mese di ottobre di ogni anno) e dividendo supplementare (che viene pagato una volta terminato l’anno e l’esito è stato approvato, previsto nel mese di aprile di ciascun anno fiscale), per poter combinare dividendi in contanti con riacquisto di azioni proprie, il tutto subordinatamente alle corrispondenti autorizzazioni e approvazioni in vigore in ogni momento.

È una sfida alla tua normale ricompensa, quindi escludi il piano Riacquisto di azioni per un importo di 3.500 milioni di euro, la cui prima tranche, Con un valore di 1500 milioni, verrà lanciato proprio dopo la celebrazione Investor Day senza un limite massimo di prezzo delle azioni ottenere.

Oggi, BBVA celebra l’Investor Day, presentando i suoi piani per il periodo 2021-2024, che “si concentrano sulla trasformazione delle principali sfide sociali e ambientali, come l’interruzione tecnologica o la decarbonizzazione dell’economia, in opportunità per crescere in modo redditizio e avere un impatto positivo sulla società .”

Il gruppo prevede quindi un ritorno sul patrimonio netto escluse le attività immateriali (ROTE) del 14% nel 2024, rispetto all’11,7% dei primi nove mesi del 2021. Per quanto riguarda l’indice di efficienza (che misura il rapporto tra costi e ricavi), BBVA indica Le stime sono che aumenterà al 42% nel 2024, dal 44,7% alla fine di settembre 2021.

È stato inoltre imposto di ottenere un aumento annuo del È stato certificato il valore contabile tangibile per azione più il dividendo in contanti del 9% La sua intenzione è quella di mantenere il coefficiente patrimoniale CET1 fully loaded in 11,50%-12%.

Inoltre, ha fissato un obiettivo per attrarre clienti e ha riaffermato il suo impegno a canalizzare un finanziamento sostenibile di 200.000 milioni di euro entro il 2025.

“BBVA è in una posizione unica per cogliere le opportunità La crescita che questa era di cambiamento ci presenta è senza precedenti”. Il presidente della banca, Carlos Torres, ha identificato i “punti di forza Chiaro “creare valore per gli azionisti, i clienti, i dipendenti e la società” Pionieri e anticipazione nella digitalizzazione e nello sviluppo Soluzioni per migliorare la salute finanziaria dei clienti.