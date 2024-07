BBVA è la migliore banca dell’America Latina, secondo la rivista Euromoney

BBVA Private Banking in Spagna è stato insignito del premio Migliore banca spagnola per la pianificazione della successione agli Euromoney Global Private Banking Awards 2024. BBVA Banca Privada è stata premiata per il suo lavoro di accompagnamento dei clienti facoltosi nel trasferimento di ricchezza alle nuove generazioni.

BBVA ha ricevuto un totale di dodici riconoscimenti agli Euromoney Excellence Awards 2024, tenutisi ieri sera a Londra davanti a oltre 300 banchieri e rappresentanti del mondo finanziario internazionale. Tra i premi rilevanti della serata, BBVA ha vinto un premio Miglior banca dell’America Latina e migliore entità nei servizi di transazione nella stessa regione, riconoscendo così l’impegno di BBVA Lavoro transazionale Come una delle sue proposte di valore chiave per i suoi clienti.

“BBVA ha ottenuto una performance impressionante in America Latina nel 2023, con premi individuali per la migliore banca in Messico e Colombia, ed è pronta a beneficiare di un contesto macroeconomico potenzialmente più mite nella regione”, ha affermato Louise Bowman, direttrice di Euromoney. . In questo senso, la pubblicazione evidenzia anche che BBVA ne ha tratto beneficio “La sua posizione di leadership nel mercato messicano Bowman ha aggiunto che la banca ha vinto il premio come migliore banca d’investimento del paese ed è stata nominata migliore banca dell’America Latina nei “servizi di transazione”, il che rappresenta una vittoria storica in una categoria finora dominata dalle banche d’investimento americane.

BBVA si è distinta in Messico, dove, oltre ad essere stata nominata Miglior Banca e Miglior Banca d’Investimento, ha ricevuto la categoria Miglior Banca per la Clientela Aziendale, tre premi che confermano la leadership di BBVA in uno dei suoi mercati chiave e Ha più di 30 milioni di clienti. Anche in Colombia, BBVA ha ricevuto tre premi: Miglior Banca, Miglior Banca per la Clientela Aziendale e Miglior Entità nella Responsabilità Sociale d’Impresa, così come in Perù, dove il franchising BBVA è stato riconosciuto come Miglior Banca per la clientela aziendale, Miglior Ente per le PMI e Miglior Banca ESG.