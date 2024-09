BBVA è una delle aziende più ammirate degli ultimi tre anni

Il premio quest’anno è per Le aziende più ammirate del Perù (EMA) hHa concluso la sua tredicesima edizione. Questa iniziativa è stata sviluppata da PricewaterhouseCoopers E la rivista ing per la gestioneLa conferenza cerca di evidenziare le migliori pratiche commerciali nel Paese e identificare le esigenze aziendali che vanno oltre i risultati finanziari come inclusione, innovazione e responsabilità.

“Questo nuovo riconoscimento ci riempie di orgoglio e gratitudine. L’innovazione fa parte della nostra visione strategica ed è radicata in tutte le aree della banca”, ha affermato. Fernando EguilozCEO di BBVA Perù.

Durante la cerimonia, i rappresentanti delle aziende riconosciute hanno discusso di panel tematici su aspetti chiave del business come innovazione, tecnologia e sostenibilità.

Innovazione e trasformazione

Alla prima sessione hanno partecipato: Sandra BiancoVice Direttore Generale Business e Corporate Banking presso BBVA Perùda Ha evidenziato i principali sviluppi raggiunti dalla banca nel campo della trasformazione digitale e dell’innovazione.

Quest’anno l’app BBVA è rimasta il canale principale per le transazioni dei clienti. Finora nel 2024 il 70% delle operazioni sono state effettuate con questo mezzo. La crescita accelerata è dovuta principalmente alle spedizioni tramite Plin, che è diventata la transazione più eseguita con un record di 25 milioni di spedizioni in un mese.

“In cinque anni siamo diventati una banca con un elemento molto evidente nel mondo del commercio al dettaglio, reso possibile da Trasformare i nostri team e gli spazi fisici con una visione incentrata sul clienteLo ha spiegato Bianco in un suo intervento. In quella linea, Sono state evidenziate le potenzialità dell’applicazione BBVA Mobile Bankingche attualmente è diventato il canale di servizio preferito per i clienti al dettaglio. Il 70% delle transazioni in contanti vengono già effettuate tramite questo mezzo.

In questo senso, durante quest’anno, BBVA ha raggiunto 210 milioni di transazioni in contanti nell’appche rappresenta un incremento dell’81% rispetto al 2023. Mentre lato portafoglio digitale Blaine, Solo nel mese di luglio sono stati effettuati più di 25 milioni di trasferimenti di denaro, un numero record dal lancio del canale.

Uffici digitali

Allo stesso modo, Sandra Bianco Ha sottolineato il progetto di trasformazione degli uffici bancari a livello nazionaleuna delle banche più ambiziose che promuove Digitalizzazione permanente dei clienti Attraverso una consulenza personale.

I buoni risultati del progetto hanno permesso all’istituto finanziario di diventare… La banca è leader nella soddisfazione del cliente (NPS).

intelligenza artificiale

Dopo anni di progetti pionieristici e di ricerca basati sull’intelligenza artificiale (AI), BBVA sta compiendo un passo decisivo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nei suoi mercati chiave. Da un lato ha dato priorità a circa 100 progetti che verranno sviluppati con diversi strumenti per questa nuova tecnologia. D’altra parte, è stato firmato un accordo strategico con OpenAIil creatore di ChatGPT, per iniziare a distribuire questo strumento ai propri dipendenti. L’obiettivo è esplorare l’intelligenza artificiale generativa, in modo sicuro e responsabile, per accelerare i processi, migliorare la produttività e favorire l’innovazione grazie a nuove possibilità di creare testi, immagini o elaborare informazioni, tra le sue numerose funzioni.

Sandra Bianco, infine, ha sottolineato anche l’accordo strategico che BBVA ha siglato con lei OpenAICreatore ChatGPTCon un obiettivo Raggiungere una profonda comprensione del comportamento finanziario dei clienti e facilitare la creazione di nuovi prodotti e servizi.

“L’obiettivo è esplorare l’intelligenza artificiale generativa in modo sicuro e responsabile per accelerare i processi interni, migliorare la produttività e promuovere l’innovazione grazie a queste nuove capacità”, ha affermato il dirigente.

Durante il simposio, il direttore stampa di Gestione del diario, Omar MariluzHa sottolineato la perseveranza e il ruolo delle aziende vincitrici nel 2024. Inoltre, ha annunciato che il nuovo formato del Premio EMA verso il 2025 si concentrerà sulle imprese familiari, che contribuiscono in modo decisivo allo sviluppo e al progresso del Perù.