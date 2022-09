BBVA raggiunge 100.000 clienti in Italia con il digital banking gratuito

La banca spagnola BBVA, che lo scorso ottobre ha lanciato il suo programma di digital banking in Italia, Sono riusciti a raggiungere oltre 100.000 clienti nel paese, superando le loro aspettative. Lo ha evidenziato il presidente della PPVA Carlos Torres Vila in un’intervista a un quotidiano italiano. Corriere della SeraStanno già pensando di espandere il modello italiano in altri paesi con il digital banking gratuito.

“Siamo molto soddisfatti. L’Italia è un Paese con un tessuto industriale molto solido e un tasso di risparmio molto alto. Crediamo di offrire uno dei migliori servizi di mobile banking al mondo e vogliamo investire in questo Paese dove siamo stati da più di 40 anni. Ora digitale, meno che in passato. A un costo, permette di fare a meno dell’onere di aprire filiali fisiche, ad esempio”, ha sottolineato il presidente di BBVA.

In un’intervista raccolta da Europa Press, Torres chiude l’era delle operazioni transfrontaliere, perché i risparmi di queste operazioni non sono chiari e prima dell’avvento del remote banking, che “consente economie di scala prima inimmaginabili”.

“La vera opportunità persa è la proposta del presidente dell’Eurogruppo Pascal Donohoe. Un mercato unico con un unico fondo di garanzia dei depositi è un passo decisivo verso un’unione bancaria. Non ha senso avere 27 sistemi diversi”, ha affermato.

A livello globale, l’azienda ha acquisito 5,3 milioni di clienti nella sola prima metà dell’anno, il 55% dei quali proveniva dal canale digitale.

Per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse, Torres ha evidenziato il cambiamento causato dallo scoppio del Covid-19 e dall’invasione russa dell’Ucraina, che avrebbe “ripercussioni molto profonde”.

“Stiamo vivendo un periodo di grande incertezza che ha conseguenze strutturali. Paesi e industrie cercano nuova autonomia strategica, pensiamo ai chip, ad esempio. Ci aspettiamo che l’Europa entri in recessione nel terzo e quarto trimestre, ma riteniamo che un prezzo- la spirale salariale non si verificherà”, ha detto.

“La sostenibilità funziona quando ha un senso economico”

Carlos Torres ha sottolineato durante l’intervista che “la sostenibilità funziona quando ha un senso economico”.

“La sostenibilità è il più grande ostacolo dell’era moderna. Ridurre a zero 51 gigatonnellate di emissioni comporterebbe investimenti colossali stimati in 275 miliardi di dollari (275,8 miliardi di euro), equivalenti all’8% del PIL mondiale entro il 2050. Se questi investimenti non avessero un senso economico “, ha detto la vittima.

Torres ritiene che questi investimenti siano troppo grandi per essere presi in considerazione dagli stati da soli e, sebbene la società avesse inizialmente pianificato 100.000 milioni di investimenti tra il 2018 e il 2025, ha recentemente deciso di raddoppiare tale limite, poiché il numero era a giugno. 112.000 milioni.