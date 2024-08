BBVA sponsorizza KDD, il principale evento internazionale nel campo della scienza dei dati

BBVA partecipa alla conferenza internazionale Kdd (scoperta della conoscenza e data mining), Una delle citazioni più importanti e riconosciute A livello globale nel campo della scienza dei dati e del machine learning. La città di Barcellona ospiterà la prima edizione di questo evento in Spagna (la terza in Europa dopo Parigi e Londra), dal 25 al 29 agosto.

Nell’ambito di questo evento, la banca ha sponsorizzato Giornata delle FinanzeChe si è tenuto il 26, durante il quale hanno discusso esperti dei settori della finanza, della tecnologia finanziaria, dell’intelligenza artificiale e del data mining Come applicare queste tecniche a vantaggio dei clienti finanziari. Tra le questioni affrontate c’erano l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario, l’uso dell’apprendimento automatico nei portafogli di investimento, la progettazione di sistemi di raccomandazione di prodotti personalizzati o l’uso di queste tecnologie per migliorare le attività finanziarie sostenibili.

L’uso di queste tecnologie basate sui dati è una pietra miliare di… La strategia di trasformazione continua di BBVAche utilizza da anni per migliorare i propri processi interni e offrire ai propri clienti prodotti e servizi sempre più adatti al loro specifico profilo finanziario. Le sue applicazioni spaziano dalle offerte di finanziamento flessibili per le piccole imprese che adattano le proprie fatture al supporto ai singoli clienti nella gestione della propria salute finanziaria, con l’aiuto di strumenti digitali basati su analisi avanzate, machine learning e reti neurali. I clienti che utilizzano questi strumenti in Spagna risparmiano fino all’11% in più rispetto a chi non li utilizza, e il loro livello di soddisfazione per i servizi della banca è superiore di circa il 24%.

Per svolgere questo lavoro, la banca conta più di 5.500 professionisti dedicati a far luce sui dati e sull’intelligenza artificiale, e con loro Fabbrica di intelligenza artificialeuna fabbrica di soluzioni basata sull’intelligenza artificiale, che opera da Spagna, Messico e Turchia ed è considerata dagli esperti del settore Uno dei migliori laboratori di innovazione finanziaria al mondo.

“La partecipazione a eventi come KDD ci dà l’opportunità di rimanere in contatto con coloro che trasformano l’analisi avanzata dei dati e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e di condividere i progressi che abbiamo fatto”, afferma. John Ander Peracoecheacapo scienziato del BBVA. “In questo modo possiamo continuare a esplorare le tecnologie più recenti per applicarle ai nostri clienti dal momento in cui diventano disponibili”.

La conferenza KDD è organizzata dall’Association for Computing Machinery (ACM). Dal 1995 riunisce accademici, ricercatori e professionisti per condividere e discutere gli ultimi sviluppi teorici e le applicazioni pratiche delle tecniche basate sui dati. Nell’edizione 2024 l’incontro ruoterà attorno a temi come l’intelligenza artificiale generativa, l’intelligenza artificiale responsabile e le applicazioni dei dati in campo ambientale e sanitario oltre che in campo finanziario.