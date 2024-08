BBVA sponsorizza la Conferenza internazionale per scienziati dei dati

Martedì 27 agosto 2024

Nell’ambito del programma di attività di KDD, BBVA ha sponsorizzato il proprio Finance Day, incentrato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico nel settore finanziario per portafogli di investimento, raccomandazioni personalizzate di prodotti o attività finanziarie sostenibili, tra le altre applicazioni.

PBVA Partecipazione al convegno internazionale KDD (scoperta della conoscenza e data mining)uno degli eventi più importanti e riconosciuti a livello mondiale nel settore Scienza dei dati e apprendimento automatico. La città di Barcellona ospiterà la prima edizione di questo evento in Spagna (la terza in Europa dopo Parigi e Londra), dal 25 al 29 agosto.

Nell’ambito di questo evento, la banca ha sponsorizzato Giornata delle FinanzeDove esperti dei settori della finanza, fintechha discusso di intelligenza artificiale e data mining Come applicare queste tecniche a vantaggio dei clienti finanziari. Tra le questioni affrontate c’erano l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario, l’uso dell’apprendimento automatico nei portafogli di investimento, la progettazione di sistemi di raccomandazione di prodotti personalizzati o l’uso di queste tecnologie per migliorare le attività finanziarie sostenibili.

“La partecipazione a eventi come KDD ci dà l’opportunità di rimanere in contatto con coloro che stanno trasformando l’analisi avanzata dei dati e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e di condividere i progressi che abbiamo fatto”, afferma John Ander Peracoechea. Capo scienziato Da BBVA. “In questo modo possiamo continuare a esplorare le tecnologie più recenti per applicarle ai nostri clienti dal momento in cui diventano disponibili”.

La conferenza KDD è organizzata dall’Association for Computing Machinery (ACM). Dal 1995 riunisce accademici, ricercatori e professionisti per condividere e discutere gli ultimi sviluppi teorici e le applicazioni pratiche delle tecniche basate sui dati. Questa edizione dell’incontro ruota attorno ad argomenti quali: AI generativa, AI responsabile e applicazioni di dati in ambito ambientale, sanitario e finanziario.