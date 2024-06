BCRA ha venduto sul mercato un valore di 76 milioni di dollari a causa della minore liquidazione dei cambi per gli esportatori

Nel mese di giugno il centro ha effettuato vendite sul mercato in sette round operativi. (Reuters/Sucre Sukplang)

In una sessione all’ingrosso con pochi affari che ha totalizzato 211,6 milioni di dollari nel settore dei contanti, circa 90,8 milioni di dollari o il 30% in meno rispetto a martedì, La banca centrale ha dovuto vendere 76 milioni di dollari USA Per entrare nello scambio. Anche se inferiore rispetto ai mesi precedenti, l’entità mantiene nel bilancio di giugno un risultato di acquisto di 39 milioni di dollari, l’ottavo mese consecutivo con un saldo favorevole.

allo stesso tempo, Prenotazioni Le entità internazionali dell’entità sono aumentate di 104 milioni di dollari, 29.885 milioni di dollari. Dalla banca centrale hanno determinato informazione Questo importo “incide sulle riserve acquisite nella tornata precedente e l’impatto di queste operazioni sulla contabilità di tali attività deve essere preso in considerazione”.

La banca centrale ha raccolto acquisti netti sul mercato dei cambi per un valore di 17,325 milioni di dollari dall’11 dicembre dello scorso anno, quando è salito al potere il governo di Javier Miley. Nel frattempo, lo stock di riserve internazionali è migliorato di 8.676 milioni di dollari, ovvero del 40,9%, rispetto ai 21.209 milioni di dollari del 7 dicembre 2023.

Segnala per Dipartimento di Studi Economici del Banco Provincia Egli ha sottolineato un fatto degno di nota finora nel mese di giugno: il rallentamento del ritmo degli acquisti di valuta da parte dell’autorità monetaria sul mercato: “Dato che la produzione di colture grezze sta accelerando con l’avanzare del secondo trimestre, questa dinamica non era prevista in anticipo rallentamento – da maggio a giugno – spiegato meno dalla liquidazione del settore agricolo, sceso da 130 a 110 milioni di dollari tra i due periodi, che dalle operazioni del resto dell’economia: il suo contributo di 25 milioni di dollari al giorno nel le prime tre settimane del mese scorso si sono trasformate in acquisti per un valore di 40 milioni di dollari nelle ultime due settimane.

Per quanto riguarda gli acquisti di liquidità da parte della banca centrale, gli analisti del Banco Provincia ritengono che “non è importante solo l’importo netto, ma anche la sua composizione. Mentre il settore agricolo liquidava 125 milioni di dollari al giorno, il resto dell’economia ne acquistava 125 milioni al giorno. con un saldo negativo ogni mese, in modo che la situazione non sia sporadica e insensibile per alcuni giorni. “C’è molta richiesta, ma sembra una cosa di tendenza”.

“Dal lato dei deflussi di valuta estera, troviamo un livello inferiore di pagamenti per importazioni e servizi rispetto all’anno precedente e un surplus delle partite correnti molto più ampio di quello presentato nel 2023 – aprile 2023: 1.540 milioni di dollari, rispetto ad aprile 2024: Stati Uniti 2.396 milioni di dollari. Nei primi mesi dell’anno si è verificato un grande afflusso di dollari dai dazi sull’esportazione, che ha superato di gran lunga i pagamenti sulle importazioni, e i pagamenti per il 100% delle importazioni sono iniziati solo ad aprile potere d’acquisto reale della (Banca Centrale), rilevando che gran parte di questi pagamenti sono stati rinviati all’inizio dell’anno a causa della mancanza di dollari e sono stati ritardati fino alla stagione del raccolto pesante Per quanto riguarda il capitale.

“Sebbene le riserve siano state ricostituite durante il governo Miley, gran parte di questo importo è dovuto al fatto che il pagamento delle importazioni sul totale delle importazioni è a valori bassi. Solo da aprile è stato deciso che l’autorità centrale avrebbe consentito micro, piccole e medie imprese Pagare le importazioni ufficiali a partire dal 15 aprile, entro 30 giorni di calendario.

Oltre a un rapporto di Ricerca BBVA Ha precisato che “i conti con l’estero miglioreranno nel 2024, grazie alla diminuzione delle importazioni dovuta alla recessione, alla ripresa delle esportazioni agricole in un anno senza siccità, e al saldo positivo del settore energetico grazie alla diminuzione degli acquisti di gas importato e un aumento della domanda di gas”. Esportazioni di petrolio. Si prevede che il surplus del settore energetico si avvicinerà ai 4 miliardi di dollari, mentre lo scorso anno era neutro.

Tuttavia, il BBVA ha avvertito che “tra i rischi per l’attuale dinamica economica, uno dei rischi principali è un calo del sostegno sociale che rende difficile il consolidamento finanziario – pilastro della politica macroeconomica – e che potrebbe ostacolare una decelerazione dell’inflazione e del cambio. stabilità.”