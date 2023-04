Beata follia: Butler conferma il disastro dei dollari

Vivi per vedere: calore che elimina i dollari. L’ottavo elimina il primo per la sesta volta nella storia. Prima di allora, i Nuggets (1994), Knicks (1999), Warriors (2007), Grizzlies (2011) e Sixers (2012) hanno fatto tutti lo stesso.. Incredibile, unico, magico, mistico. Non ha senso o spiegazione. È stato contro ogni pronostico, con un infortunio a Giannis Antetokounmpo, e una successiva rimonta, il greco, a perdere due partite di fila che ha intascato e che hanno lasciato andare. Ancora una volta il miracoloso Jimmy Butler ha condotto una lotta titanica per spostare gli Heat nelle semifinali di Conference, dove avrebbero affrontato i Knicks. Una serie che possono vincere perfettamente per arrivare alle finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e per la terza volta dal 2020 hanno raggiunto le finali NBA.. Tale è la vita infinita di Erik Spoelstra, che nel corso della sua carriera ha trasformato una cotta quasi senza precedenti in una squadra sportiva scadente. stagione regolare, in qualcosa come un aspirante. Sorprendente.

Andiamo per parti: I Bucks erano in vantaggio per 102-86 alla fine del terzo periodo. Gli è costato, ma alla fine si sono staccati da alcuni concorrenti scomodi, che non si sono mai rassegnati a perdere. Nell’incontro precedente sono passati da 89-101 a 102-101 in 3 minuti in Florida. Ora, con 6 sotto erano 108-99 e poco più di 2, pari a 111. In quel periodo di tempo, Butler ha segnato 12 punti consecutivi senza sbagliare. E c’era di più: a 113, Kevin Love, che sta vivendo un giovane secondo (15 punti, 12 rimbalzi, il suo grande gioco) ha commesso il suo sesto fallo personale ed è andato in panchina. Chris Middleton ha effettuato due tiri liberi, gli Heat hanno mancato e Junior Holiday ha colpito di nuovo dalla linea. Avevano la partita: 117-113 a 14 secondi dalla fine. Gabe Vincent (116-117) ha segnato una tripla e un potente Kyle Lowry ha rubato la palla a Middleton, ma gli arbitri lo hanno ritenuto un fallo. Nella recensione erano d’accordo con Heat, ma è stato notato un salto tra i due. E c’era la follia.

I Bucks hanno vinto al salto, ma Middleton ha sbagliato uno dei suoi due tiri liberi. 2,1 secondi rimasti. Viene presentato The Heat, con Giannis che copre ogni punto di vista che Vincent potrebbe avere. Ma ha trovato Butler sotto il cerchio, è caduto e lo ha messo giù. estensione. C’erano già cose ovvie: dominava, con dinamiche ascendenti, clamorose. Ma alla fine sono arrivati ​​solo secondi e con la palla per i soldi. Il punteggio finale è stato di 126-128. Grayson Allen fallì, oltre a perdere tempo, un tentativo che nessuno voleva ipotizzare. E Giannis Antetokounmpo, in un oggettivo disastro in cui il front-runner e campione NBA nel 2021, dice addio. Presto. Almeno, questo è quello che pensiamo tutti. Una settimana fa, un tale risultato sembrava del tutto inimmaginabile.

Giannis ha giocato a centrocampo, e nulla può essere biasimato per i suoi sforzi, se non la sua paura di tirare calci di punizione e la sua difficoltà nel farlo: 10 su 23 dalla lunetta e 7 palle perse, tabellone extralarge che nasconde 38 punti e 20 rimbalzi. I 33 punti (con 6 rimbalzi e 6 assist) di Chris Middleton a tratti sono stati utili, ma alla fine non sono bastati. Brook Lopez è andato a 18+10 e Jrue Holiday a 16+9+6, ma Mike Budenholzer è rimasto senza risposta contro Butler e Bucks, che sono arrivati ​​a vincere per 16, e hanno avuto un indiscutibile parziale di 16-32 nell’ultimo quarto. nessuna soluzione anche in Attack. Stessa cosa perché non ce n’era. Il più delle volte, in NBA, le cose sembrano accadere perché il destino vuole così.. O così devono aver pensato i Bucks, mentalmente delusi dalla paura dell’esclusione Perché la stessa cosa accadrà a loro nella quarta partita. E infatti, è successo.

In The Heat si sapeva già: Butler era il capitano generale, incaricato della rimonta. L’amore non è stato l’unico a finire in fallo, anche Laurie e Pam Adebayo hanno fatto lo stesso (buona la sua tripla doppia di 20 + 10 + 10). Il vecchio Jimmy ha segnato 42 punti, con 8 rimbalzi, 3 assist, 17 su 33 dal campo, 3 su 10 da 3 punti e 5 su 9 tiri liberi. Ha segnato 36,7 punti di media e 6 rimbalzi nella serie, vicino al 60% sui field goal e oltre il 40% sulle triple. E ha trasformato gli sforzi dei Bucks in nulla, poiché hanno battuto i loro rivali in rimbalzo (76 a 56), hanno tirato meglio di tre (oltre il 42%) e sono stati migliori dei loro rivali più a lungo nelle ultime due partite. Partite… Perdere entrambe. Un disastro assoluto guidato da un allenatore storicamente bravo e una stella che prospera di fronte alle avversità. Il calore uccide i dollari. Ottavo dalla conferenza alla prima. Per la sesta volta nella storia. Di nuovo: vivi per vedere.

statistiche Ventuno Vacanze giovanili 3. 4 Gianni Anticonmo 22 Chris Middleton 99 Jay Crowder Undici Brook Lopez 3 Myers Leonard 23 Wesley Matthews 7 Joe Inglese 31 Goran Dragić 9 Bobby Portis 24 Pat Connaughton 43 Thanasis Antikonmou 12 Grayson Allen 5 Jevon Carter Margoun Beauchamp statistiche minuto punti RT R.O medico ast per ogni elaborazione maniglia T1 T2 T3 FR Cf presagio Ventuno Vacanze giovanili 46 16 9 9 6 2 1 6/8 2/5 2/6 1 3. 4 Gianni Anticonmo 42 38 venti 4 16 3 7 23/10 14/25 0/2 4 22 Chris Middleton 41 33 6 1 5 6 3 9/9 6/14 4/10 5 99 Jay Crowder 0/0 0/0 0/0 Undici Brook Lopez 43 18 10 3 7 1 2 1 1 1/3 4/6 3/5 3 3 Myers Leonard 0/0 0/0 0/0 23 Wesley Matthews 23 6 1 0/0 0/2 23 1 7 Joe Inglese 7 1 1 0/0 0/1 0/0 31 Goran Dragić 0/0 0/0 0/0 9 Bobby Portis 16 4 1 3 0/0 0/1 0/1 24 Pat Connaughton 16 7 3 1 2 1 0/0 2/2 1/1 4 43 Thanasis Antikonmou 0/0 0/0 0/0 12 Grayson Allen 26 8 4 4 3 2/2 0/2 2/5 3 5 Jevon Carter 0/0 0/0 0/0 Margoun Beauchamp 0/0 0/0 0/0