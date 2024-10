Beatriz Jimenez: “L’obiettivo è che i clienti possano acquistare con Crypto tramite PayPal” | Mercati finanziari

“Con le dimensioni e la portata di cui disponiamo, creiamo tendenze”. Beatriz Jimenez ricoprirà il ruolo di Country Manager di PayPal per Spagna e Portogallo per due anni. Ingegnere delle telecomunicazioni, ha sviluppato tutta la sua carriera legata al business digitale. In un’intervista a CincoDías e EL PAÍS, spiega le principali tendenze nel settore dei metodi di pagamento. Dall’intelligenza artificiale alle criptovalute e ai nuovi prodotti, la CEO conferma di non temere il dilagare di nuovi concorrenti.

A pochi mesi dall’entrata in vigore della normativa MiCA, la piattaforma è già pronta per l’uso di questa tecnologia nel trading. “Direi che la visione è che i clienti al dettaglio possano acquistare con criptovalute tramite PayPal. Crediamo nel valore delle criptovalute e blockchainsoprattutto per i casi d’uso che hanno, e non tanto per la parte speculativa. Ad esempio, nel commercio transfrontaliero. Jimenez spiega che esiste il potenziale per contribuire alla crescita del commercio elettronico utilizzando queste nuove tecnologie.

PayPal ha fatto la sua prima incursione nel mercato delle criptovalute nel 2020. Da allora, ti consente di acquistare e vendere criptovalute attraverso la sua piattaforma. Agisce anche come custode delle risorse digitali dei clienti. L’impegno dell’azienda nei confronti di questo mercato è tale che nell’agosto 2023 ha lanciato la sua criptovaluta stabile (un asset digitale progettato per ridurre la volatilità) PYUSD, che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari (attualmente quasi 700 milioni di dollari).

Allo stesso modo, il direttore dell’azienda in Spagna anticipa nuove modalità di pagamento. L’azienda è nota per fornire una piattaforma che ti consente di fare acquisti online in sicurezza. Ma poco a poco è stato integrato un altro gruppo di prodotti. Ad esempio, ti consente di dividere gli acquisti in tre pagamenti. Non si tratta di un finanziamento, in quanto l’azienda non addebita interessi o commissioni al cliente, ma piuttosto un servizio gratuito. In un ambiente in cui metodi di pagamento come Bizum in Spagna o i codici QR in Asia stanno guadagnando sempre più popolarità, PayPal non vuole restare indietro.

“Ci sono diverse misure di flessibilità che stiamo lanciando in diverse parti del mondo e prima o poi arriveranno anche in Spagna. Abbiamo soluzioni di pagamento QR, qualcosa che PayPal ha già lanciato molto tempo fa, ma la nostra esperienza dipende da questo sul mercato, la trazione che questa tipologia ha Dei prodotti in Asia generalmente non erano presenti in Europa, motivo per cui stiamo scommettendo su altri tipi di tecnologia come NFC negli Stati Uniti, abbiamo lanciato PayPal Everywhere, che significa pagamento ovunque e anche nei negozi fisici e in altri paesi europei, abbiamo carte di credito e altre funzionalità come il pagamento entro sei o dodici mesi.

PayPal è diventato popolare all’inizio degli anni 2000 grazie alla sicurezza dei pagamenti che offre quando si effettuano acquisti online. Con l’avvento dell’e-commerce, negli ultimi anni sono emerse altre piattaforme che offrono anch’esse transazioni sicure. Tuttavia, garantisce di avere diversi livelli di sicurezza che lo distinguono dalla concorrenza e rendono i pagamenti e i dati dei clienti completamente protetti da potenziali attacchi. “Non inviamo dati riservati o dati di pagamento su Internet. Se non viaggiano da nessuna parte, non possono essere attaccati. Dal punto di vista commerciale, sia il consumatore che l’organizzazione sono protetti. “Se compri un pezzo di mobili da una piccola azienda artigiana e ci vogliono diversi mesi per realizzarli ed entro quel periodo l’azienda è fallita, PayPal rimborserà i tuoi soldi.

Allo stesso modo, alla domanda sulla crescente competizione con i nuovi attori nel campo dei pagamenti, la direttrice della società in Spagna ha confermato di non avere paura. “L’emergere di nuovi concorrenti o nuovi attori è sempre positivo per il mercato perché aiuta a fornire flessibilità ai consumatori. In un contesto più dinamico e in evoluzione, avremo un ruolo da svolgere per comprendere il cambiamento dobbiamo guidarlo e lo abbiamo l’opportunità e la responsabilità di continuare la propria leadership e presenza in Europa”, sottolinea: “Per il cliente Chi chiede di più e chiede di più, noi siamo in grado di fornirlo”.

L’Unione Europea sta lavorando per promuovere i pagamenti digitali e istantanei in Europa. La stessa Bce ha auspicato la creazione di una struttura transazionale specificatamente europea al di fuori dei grandi operatori esteri per posizionare i pagamenti come un settore strategico. Tuttavia, Jimenez ritiene che PayPal manterrà il suo ruolo di primo piano. “Siamo uno dei principali attori mondiali nei pagamenti digitali, un ruolo che svolgiamo da 25 anni e che continueremo a svolgere. L’Europa è molto importante per noi e siamo pienamente impegnati nella rivitalizzazione e nella crescita della regione.

In termini di intelligenza artificiale, è chiaro che le applicazioni non implicano la generazione di un impatto impressionante con l’intelligenza artificiale generativa, quanto la capacità di rendere i processi più efficienti. “Ci sono due aspetti. Riguarda l’efficienza interna e qui tutte le aziende tecnologiche come PayPal utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare i processi interni, renderli più efficienti e ottimizzarli. C’è anche un’altra parte che possiamo portare al cliente finale , nel settore fintech La parte più importante riguarda l’insieme degli strumenti di gestione del rischio e antifrode”, conclude Beatriz Jiménez.