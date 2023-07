Beiersdorf e ID Logistics presentano un progetto pilota che aggiunge un rimorchio elettrico al 100% alla loro flotta logistica in Spagna

BeiersdorfL’azienda leader mondiale nella cura della pelle ID logisticaÈ una società specializzata in servizi di logistica contrattuale Impegnati per la sostenibilità integrando un veicolo elettrico nel tuo percorso logistico. Veicolo tipo rimorchio, 100% in movimento con energia elettrica (non ibrida)coprirà la rotta di rifornimento giornaliera tra Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos (BMTC) e il Magazzino ID Logistics a Cabanillas (Guadalajara).

Questo progetto, in fase di realizzazione in Spagna, è un fiore all’occhiello globale per l’azienda tedesca Beiersdorf. Grazie all’integrazione di questo veicolo elettrico nella flotta, il Elimina le emissioni di 63 tonnellate di anidride carbonica all’anno* Uno dei gas serra con effetti nocivi sull’ambiente. Inoltre, questo rimorchio ridurrà a zero il consumo di gasolio, che nella portata attuale è di circa 35 litri per 100 km, che sarà sostituito da energia elettrica pulita da fonti rinnovabili.

Questa azione rappresenta un passo avanti Agenda per la sostenibilità di Beiersdorfil suo obiettivo principale è Riduzione di tutte le emissioni di gas serra dell’azienda (Fascia 1 + 2 e 3) 30% in termini assoluti entro il 2025, rispetto al valore ottenuto nel 2018.

Allo stesso modo, contribuisce al fermo impegno che ID Logistics mantiene per la sostenibilità ambientale. Come parte di questo, mette in evidenza Politica aziendale proattiva Che mira a ridurre la propria impronta di carbonio del 40% entro il 2030. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, vengono attuate misure adattate a ciascun centro in base alle sue caratteristiche.

“Questo progetto, nato da un comune interesse a sviluppare progetti collaborativi in ​​ambienti diversi, ne è un’ulteriore testimonianza Impegno fermo di entrambe le società per la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa, nonché un passo verso una logistica più efficiente e rispettosa dell’ambiente. La graduale integrazione dei veicoli elettrici nella nostra flotta contribuirà a questo Ridurre l’impronta di carbonio delle nostre operazioni di trasporto E ci permetterà di continuare a scommettere su un’industria della logistica sostenibile”, afferma Jerome Jacek, amministratore delegato, ID Logistics Iberia.

Arantxa García, direttore della catena di approvvigionamento dell’Europa meridionale di BeiersdorfDichiara: “Ogni giorno, nelle decisioni che prendiamo, ci sforziamo di trovare il modo di essere sostenibile possibile lungo tutta la filiera. Prendersi cura della pelle e prendersi cura del pianeta è la nostra priorità e questo è un esempio calzante. Siamo orgogliosi e felici di esserlo Il primo al mondo ad utilizzare un camion elettrico Beiersdorf Come parte del nostro programma di sostenibilità in Spagna”.

“Siamo molto entusiasti di implementare questo progetto pionieristico. Vogliamo imparare da questa iniziativa utilizzando la nostra linea di fabbrica Tre canzoni E il nostro ID hub logistico Speriamo di poterlo estendere a molti più voli e a molti più nostri clienti in una seconda fase”, conferma Giorgio Kramitosresponsabile di Logistica e servizi a valore aggiunto da Beiersdorf in Spagna e Portogallo.

ID Logistica e Beiersdorf Mantengono una forte relazione sia a livello nazionale che globale. In Spagna, il loro rapporto risale al 2009, compresi i servizi di magazzino, la preparazione degli ordini e le operazioni di co-packing, nonché i servizi di trasporto e distribuzione in Portogallo. In Brasile, entrambe le società operano congiuntamente dal gennaio 2013 nella città di Jundiaí dal Centro di distribuzione nazionale. Alla fine del 2019, ID Logistica Brasile Un altro processo è iniziato Beiersdorf Opera dalla città di Extrema, mentre in Cile coordina le attività di stoccaggio e trasporto rispettivamente dal 2021 e dal 2023.

