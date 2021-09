Belinda condivide un video inedito con Christian Nodal e ostenta il suo amore

Belinda e Christian Nodal continuano a sfoggiare il loro amore E ora ho condiviso una registrazione video mai vista prima di nuovo vocabolario Aveva appena pubblicato il titolo “La Sinvergüenza”, in collaborazione con MS Band, dove ha lavorato come regista.

In origine, il materiale era condiviso da Storie di Instagram Dall’agenzia di recitazione del cantante, e Ripristinalo tramite il suo account personale.

Nel video puoi vederlo Belinda si avvicina al suo ragazzo Per dargli indicazioni su come muoversi e interagire nella scena e prendersi cura di tutto ciò che chiede mentre ascolta la canzone in sottofondo.

Finora, il video ufficiale per il singolo Nodal e Banda MS ha raccolto più di tre milioni di visualizzazioni e i fan sono entusiasti di vedere il risultato del lavoro. Belinda come regista.

Si dovrebbe notare che La celebre coppia ha partecipato ai recenti Billboard Awards, Laddove Nodal è stato premiato nella short list di “Miglior artista messicano regionale”, ha dedicato il risultato alla sua ragazza, che ha definito “l’amore della sua vita”.

I due artisti hanno iniziato la loro relazione nell’agosto dello scorso anno, quando erano entrambi Allenatori a “La Voz México”E nel maggio di quest’anno abbiamo annunciato il loro fidanzamento.