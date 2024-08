Bella Hadid indossa un abito nero di Dior con una linea a V che è la più seducente per l’autunno 2024.

In questo modo, con sofisticato abbigliamento vintage, Bella Hadid Sembra che io sia riuscito ad aumentare il fascino dell’abbigliamento classico. Cosa ha reso questo diverso? Vestito nero? Il capo aveva una linea a V profonda e cinghie discrete con sottile manipolazione di tessuto raccolto all’inizio delle gambe.

Pochi giorni dopo, alla presentazione ufficiale degli uffici di Oribella, Hadid ha scelto un abito trasparente progettato dal designer Zuhair Murad. Questo vestito è stato realizzato in rosa morbido, con bellissimi ricami e un piccolo arco.

Entrambi Abito nero seducenteCome questo vestito fluido, erano in perfetta armonia con la fragranza che, come lei stessa ha sottolineato in un commento su alcuni pali di Instagram, è caldo e speziato, con note di zenzero, cardamomo e un po ‘di vaniglia: un mix tra Eleganza e seduzione.

Come indossare abiti neri nell’autunno 2024 secondo Street Style?

E così con questo look, Bella Hadid Guidare una vera rivoluzione per Saleh Abiti neri Con un’aria retròche sembra particolarmente buono con l’arrivo Autunno 2024. Perché? Le ragioni possono essere vicine alla corrente vivo A Abiti degli anni 2000. Tuttavia, i redattori di Vogue concordano sul fatto che quando un design è davvero buono, la sua senza tempo lo rende un classico, indipendentemente dalla stagione. Qui ti lasciamo alcune idee stilistiche:

Un abito nero degli anni ’90 con eleganti stivali alla caviglia

Questa combinazione non è solo elegante ma anche molto confortevole, soprattutto quando devi apparire estremamente elegante e appropriato. Autunno 2024 Non funziona per te. Dimentica i sandali a strati e sostituiscili con questi Stivali alla caviglia comodi. Vedrai che lo sei Abito slip Lo stile classico può anche essere reinventato vestindolo Catene e cinture (oro o argento) con a Borsa elegante Abbinamento.